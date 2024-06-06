Исследователи раскрыли статистику, что раздражает в переписках мужчин и женщин

Большинство женщин считают, что соблюдают правила русского языка. При этом меньше половины мужчин (39%) хорошо оценивают свой уровень грамотности, еще 45% допускают, что могут совершать ошибки по невнимательности. Об этом говорится в исследовании, которое было подготовлено приложением для знакомств Mamba и книжным сервисом Литрес к Международному дню русского языка.

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Более трети девушек признались, что указывают другим на их ошибки в речи и письме. В то же время больше половины молодых людей ответили, что не поправляют собеседников.

40% мужчин равнодушно относятся к тому, что им указывают на грамматические ошибки, а треть женщин смущаются в таких ситуациях.

Большинство респонденток заявили, что их привлекает грамотность в мужчинах. При этом 76% молодых людей ответили, что им импонирует в девушках красиво поставленная устная и письменная речь. Только 3% женщин и 23% мужчин не обращают внимание на грамотность.

Четверть молодых людей проигнорируют ошибки возлюбленной, как и 17% девушек ничего не скажут своему избраннику, если он будет неграмотным. Однако 23% мужчин и больше трети женщин признались, что хотели бы встречаться с эрудированным человеком.

По мнению молодых людей, грамотность партнерши говорит о ее просвещенности (35%) и культурности (25%). Меньше половины женщин (40%) считают, что знание правил родного языка показывает степень образованности человека. Каждой пятой грамотность говорит об уровне жизни мужчины.

Уровень грамотности имеет большое значение для 63% девушек и 53% молодых людей. При этом более трети респондентов заявили, что для них знание правил родного языка важно, но не критично.

38% мужчин больше всего в переписках бесят опечатки, а треть — отсутствие точек и запятых. В то же время больше половины россиянок раздражают неправильные склонения и спряжения слов.