Нейропсихолог объяснил, как можно улучшить память

Бывало ли у вас так, что вы заходили в комнату и не могли вспомнить, зачем вы туда пошли? Если да, то это был возможный провал в памяти. Существует так называемая проспективная память, которая представляет собой невозможность забыть что-то сделать в будущем. Именно она работает в подобных ситуациях.

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Будущее намерение можно получить двумя разными способами. Один из них представляет собой реакцию на что-то в окружении (звук, изображение), что служит сигналом к ​​выполнению намеченного действия. Например, вы видите своего коллегу и помните, что у вас для него есть такое-то сообщение.

Второй способ — реакция на время. Допустим, у вас запись к стоматологу на 14:00, но перед этим вы планируете потренироваться полчаса.

Одно из возможных объяснений того, как люди восстанавливают предполагаемые воспоминания, известно как теория мультипроцессов. Согласно этой теории, для того, чтобы что-либо не забыть, нужно прикладывать усилия. Например, постоянно проверять время.

С возрастом пожилые люди теряют проспективную память. Это может быть связано с изменениями в стареющей префронтальной коре головного мозга. Тем не менее они справляются в некоторых ситуациях лучше молодых, когда их просят запомнить что-то из повседневной жизни.

Проспективная память сама по себе сложна. Сначала вам нужно сформировать немерение, а затем не забыть его сделать. За это отвечают определённые части мозга. Также вам необходимо постоянно отслеживать время. В результате проспективная память может быть нарушена из-за проблем в любой из областей мозга, связанных с ней.

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Известно, что чрезмерное потребление алкоголя ухудшает проспективную память. У людей, которые из-за спиртного потеряли сознание, наблюдался дефицит проспективной памяти, основанной на событиях.

Научные работы, в которых участвовали люди с шизофренией, продемонстрировали связь между плохой проспективной памятью и несоблюдением режима лечения.

Часто возникают проблемы с памятью у людей с черепно-мозговой травмой. Они могут искренне хотеть выполнить какое-то задание, но вспомнить его не способны.

Пациенты с болезнью Паркинсона имеют особые проблемы с проспективной памятью, основанной на времени. Они знают, что конкретно им нужно делать, но с трудом оценивают ход времени и упускают возможность выполнить задачу.

Люди с рассеянным склерозом также могут испытывать трудности с запоминанием назначенных визитов.

Как ни странно, на память может влиять даже культура. В рамках исследования 2023 года учёные измерили проспективную память у людей, говорящих по-испански. Оказалось, что на успеваемость у них влияла степень приспосабливания к культуре США.

Улучшить проспективную память можно при помощи механического повторения и запоминания визуальных образов. Например, поставьте напоминание на смартфон, чтобы не забыть что-либо сделать.

Если есть предмет, который вы не хотите забыть, положите его перед дверью, чтобы точно не пропустить. Если вы пользуетесь календарём, держите его там, где вы будете видеть каждое утро.

Может помочь и рутина. Например, если у вас есть какая-то важная задача, ежедневно выделяйте на неё время.

Многим людям помогает то, что называется реализацией намерений. Для этого скажите вслух: «Когда возникнет ситуация X, я выполню Y».