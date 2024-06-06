Сексолог поделился простым трюком, который вернет интим в отношения

Чтобы способ подействовал, достаточно всего пяти секунд в день. Но обо всем по порядку! Сексолог Ванесса Марин спустя 13 лет брака заметила, что не только секс, но и физический контакт с мужем стал редкостью.

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«Желание почти исчезло», — отметила эксперт в ролике, который стал вирусным.



При этом женщина сообщила подписчикам, что начало отношений было совершенно иным — когда-то она наслаждалась «дикими, страстными поцелуями» с партнером. Более того, специалист заметила, что даже физически больше не готова к интиму с любимым.

«У меня появилось то, что я называю "реакцией ощетинивания"», — рассказала Марин в беседе HuffPost.



Она закрывалась всякий раз, когда супруг проявлял инициативу.

Спасти брак удалось благодаря креативу: Ванесса предложила партнеру необычное упражнение — целоваться каждый день перед сном, но обязательно «по-взрослому», с языком. Согласно условиям договора супругов, минимальная продолжительность сеанса близости должна составлять 5-10 секунд.

«Однако в большинстве случаев мы предпочитаем растягивать сеанс поцелуя до одной-двух минут», — призналась эксперт.



Пожалуй, регулярные тренировки — действительно лучший способ достичь желаемого, о чем бы ни шла речь.

Правда, по мнению коуча Селесты Хиршман, этот способ может сработать не у всех.