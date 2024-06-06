Психолог назвал нехватку внимания причиной развития ипохондрии

Чрезмерное беспокойство о здоровье вызвано также потребностью получить поддержку со стороны окружающих.

© unsplash

Не исключено, что опасающиеся заболеть люди стремятся найти «опору» в других.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Ипохондрия — это такая детская защитная реакция, потому что, скорее всего, в детстве, когда он заболевал, он получал большое количество внимания от родителей. Либо для того, чтобы ему хоть какое-то внимание получить, ему нужно было заболеть. И поэтому сейчас, когда ему не хватает внимания, когда ему не хватает поддержки, заботы и всяческих опор, он как-бы заболевает для того, чтобы как в детстве привлечь это к себе. Он не понимает, в чём розовые очки. Сейчас уже, когда он вырос, — это не работает».



Ранее психолог рассказала о смертельной опасности психосоматических заболеваний. По словам Елены Соловьёвой, если человек игнорирует проблему, недуг становится хроническим. Затяжные болезни такого характера могут стать причиной летального исхода, добавила она в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.