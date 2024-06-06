Психолог дал десять советов, чтобы увеличить шансы на второе свидание

Большинство из нас переживает из-за того, какое впечатление мы произведем на первом свидании, ведь от этого зависит, повторится ли встреча в принципе. Мы поговорили с психологом Еленой Сапфировой, которая рассказала нам, как увеличить шансы на второе свидание.

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Не старайтесь понравиться любой ценой

Будьте собой. Если вы общительны по своей природе — будьте общительными, если же вы скромны и молчаливы — оставайтесь такой. Елена:

«Не нужно стараться казаться той, кем вы не являетесь на самом деле».



Вы не сможете долго притворяться, и мужчина обязательно это заметит.

Следите за речью

Высокие ноты смотрятся по-детски и ассоциируются с неуверенностью. Наш эксперт уверена, что торопливая речь так же не добавит вам баллов. Больше всего повезло обладательницам низкого грудного голоса, но если вы не в их числе, то лучше говорить тихо и размеренно, выдерживать паузы, употреблять прилагательные и метафоры, полностью убрать резкие слова и обороты. Очень важно понимать, с кем вы идете на свидание, и к какой манере в принципе привык мужчина.

Признайтесь, если волнуетесь

В этом нет ничего страшного. Как показала практика, такая позволительная откровенность разбавит напряжение и смущение. Мужчины отмечают, что подобное поведение со стороны женщины выглядит очень мило и женственно. Тем более, большинство мужчин также переживают на встрече, если девушка действительно им интересна.

Ощущение недосказанности

Идеальная продолжительность первого свидания, как правило, составляет не больше двух часов. Лучше всего ограничиться встречей за чашечкой кофе. За это время вы успеете понять, хотите ли вы пойти на второе. Не бойтесь уйти со свидания первой, деликатно прервав беседу. Вы заставите человека с нетерпением ждать вашей следующей встречи, и у вас будет гарантированный шанс наверстать упущенное.

Не рассказывайте много про себя

Избегайте разговоры о бывших и тем более их осуждения. Постарайтесь уделять больше внимания собеседнику, нежели собственной персоне. Елена:

«Говоря о себе, не забывайте задавать стандартные, безобидные вопросы, которые ваш собеседник готов с удовольствием обсуждать».



Нет ничего более привлекательного, чем человек, который искренне нами интересуется.

Подготовьтесь внешне

Опрятный внешний вид, укладка, макияж, одежда в которой вам комфортно — мастхэв. Так вы будете чувствовать себя уверенно и легко, вести беседу, не отвлекаясь на второстепенные факторы.

Демонстрируйте женственность

Создайте атмосферу флирта, легкости и радости на встрече. Помните, что вы на свидании с мужчиной, не с коллегой или с другом детства, поэтому демонстрируйте свои лучшие женские качества, которыми одарила вас природа и проявляйтесь как женщина. Мужчины не могут перед этим устоять.

Поиск общих интересов

Общие интересы — это связующее звено прочного союза, это то, что всегда сближает. Спросите чем увлекается ваш собеседник, расскажите о своем хобби. Елена:

«Изначально, при зарождении пары, именно общие хобби и интересы дают шанс на плодотворное продолжение».



Имея одинаковые взгляды на жизнь, люди хорошо чувствуют свою общность, что в разы повышает шанс не только на второе свидание, но и на дальнейшие отношения.

Замечайте хорошее

Сделайте комплимент, мужчины их просто обожают, так как слышат нечасто. Таким образом вы даете мужчине знать о том, что вы замечаете и цените то, чем он занимается, его личные качества или достижения. Помните о том, что, делая комплимент, очень важно быть естественной. Наигранные эмоции и комплименты могут только оттолкнуть от вас партнера. Комплименты должны быть уместными и органично вливаться в разговор, считает психолог.

Благодарность

Благодарность способна творить чудеса. Когда мы благодарим мужчину, это придает ему мотивацию и делает положительное подкрепление для дальнейших поступков. На первом свидании можно сказать спасибо за удачно подобранный ресторан, за выбор вкусных блюд или вина, за приятно проведенный вечер. Главное, никакой критики в его адрес.