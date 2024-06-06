Сексолог рассказал, как стать «горячей штучкой» после 40 лет

В 20 лет девушкам кажется, что после 40 пора надевать платочек и читать инструкцию по выращиванию экологически чистых огурцов для внуков, а не изучать Камасутру и уж точно не мечтать о молодом горячем любовнике. А потом внезапно хоп! — и вот они, те самые 40. Или больше. И становится понятно, что хочется не только огурцов, но и других интересных и прекрасных вещей. И вообще, стать милфой.

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Кто такая милфа?

Это аббревиатура от «Mother I’d Like to F**k» (мамочка, с которой я хотел бы переспать). Речь, конечно, не о своей родимой матери, а о роскошной женщине, которая старше мужчины лет на 20. Вот и все. Просто и понятно.

«Коротко говоря, это такая зрелая женщина, которая сочится сексуальностью, она обладает той самой манкостью, на которую западают все окрестные мужчины возрастом от 18 до 68 лет. Она об этом знает и умеет пользоваться, чтобы получать наслаждение», — рассказывает сексолог Елена Тихонова.



Что делает женщину милфой и как ею стать? Перечислим основные признаки, чтобы вы легко могли понять, что нужно сделать, чтобы стать такой. Или почти такой.

Она наслаждается возрастом

Милфе не нужно стараться казаться моложе, она действительно чувствует себя очень комфортно в своем теле и в своем возрасте. И это, как ни странно, обычно позволяет отлично выглядеть. Кстати, в данном случае это вовсе не обязательно значит иметь подтянутую фигуру модели и мышцы тренера по йоге.

«Некоторые милфы обладают весьма тучным телосложением и не знают отбоя от любовников. Дело на самом деле не в весе, и не в том, сколько вам лет — а в том, как вы себя ощущаете, любите ли вы себя. Окружающие махом считывают вашу способность получать и дарить наслаждение — в том числе, сексом. Именно это притягивает мужчин как магнитом», — утверждает Елена.



Выглядит невероятно сексуально

И это, конечно, тоже не означает, что милфа носит исключительно кружевное декольте и каблуки 12 см в высоту (то есть это тоже можно, но совершенно не обязательно). Но и бабушкин платочек с валенками в ее гардеробе, пожалуй, не сыскать, а если вдруг они там все же есть, то и в них она выглядит секс-богиней.

«Посмотрите, что значит сексуальность лично для вас? Мы все разные, и это прекрасно — простое свободное платье из ситца в цветочек может оказаться очень сексуальным, если вы умеете его носить. Сходите к стилисту, подберите прическу и цвет волос, которые сделают вас ярче или романтичнее, нежнее или агрессивнее — главное, понимать, чего хотите именно вы от жизни вообще и от секса в частности», — рассказывает Елена.



Сексуально опытная женщина

Когда милфа занимается сексом, она не краснеет и не хихикает от возбуждения, если мужчина шепчет ей на ушко грязные словечки. Она уверенно делает движения и возбуждает его, а мужчина в ответ делает все возможное, чтобы доставить ей удовольствие.

«У вас нет реального опыта в сексе? Так получите его! Изучите свое тело, почитайте книги о сексе, купите несколько игрушек, смотрите фильмы для взрослых. Разрешите себе быть сексуальной, хотеть секса — и точно знать, чего, как и в каких позах хочет ваше тело. Кстати, с возрастом либидо только увеличивается, дети уже подросли — почему не позволить себе погрузиться в пучины великолепного секса?», — задает вопрос Елена.



Милфа не играет в игры

Она выше всех этих глупостей типа «На каком свидании прилично заняться сексом?» или «Через сколько дней после встречи позволительно позвонить ему первой?». Она знает, чего хочет, и умеет предъявлять требования и иметь реальные ожидания от отношений или романа. Зачем играть в игры и городить огород там, где все понятно с полуслова и с первого томного взгляда?