Как понять, что у вас перебор с духовными практиками: рассказал психолог

Мы все знаем Одну Очень Духовную Особу. Раньше она была такой же, как мы, звалась какой-нибудь Танькой или Ленкой, ела бургеры и запивала чаем, говорила нормальным языком и выгуливала смешного ушастого спаниеля. А сейчас ее почти не видно, она ест росу с листьев папоротника, выгуливает исключительно странных приятелей в балахонах с бусиками, говорит непонятные слова с придыханием и зовут ее как-то исключительно загадочно и длинно (выговорить сложно, да и зачем вообще). По каким признакам можно понять, что человека унесло в какой-то эзотерический открытый космос и его духовность зашкаливает?

«Никого нет дома»

Разговаривать с таким человеком бесполезно. Ощущение, будто ваши слова проваливаются в гулкую пустоту, вы ему про Фому, а он обратно про Ерему. То есть, он явно не здесь и не сейчас и постоянно ведет некий внутренний диалог с самим собой.

«Это говорит о том, что человек оторвался от реальности. Это бывает связано с неумением жить в моменте (к чему, кстати, призывают многие гуру, как ни смешно). Такие люди сбегают от реальных проблем и радостей в некий придуманный мир, и выбраться обратно бывает довольно тяжело», — предупреждает психолог Мария Розенс.



Критическое мышление отключается

Гуру сказал, что нужно верить в макаронного бога и ходить с дуршлагом на голове — и человек радостно идет гулять в новой «шапочке», даже не задавая вопросов, а зачем, собственно, это делать. Пример утрированный, но жизненный.

«Нормальному человеку всегда интересно, зачем и почему ему выполнять те или иные действия. Если же этого не происходит, можно говорить о подавлении воли, депрессии, манипуляциям со стороны духовных учителей», — объясняет Мария.



Слова, а не дела

Сломалась машина? Нужно отвезти ее в починку. Заболел зуб? Явно требуется визит к стоматологу. Любые проблемы или задачи в жизни требуют действий. А «духовный» человек начнет рассуждать: зачем ему эта ситуация? Что означает странное дрожание моей правой ноги и почему чешется левое ухо?

«Пока он рассуждает и ищет ответы у носителей высоких материй, земные материи могут неиллюзорно и серьезно пострадать. Это очень характерный и очень неприятный признак того, что человек заигрался в эзотерику», — настаивает Мария.



Нет, искать смысл в происходящем нужно, никто не спорит. Но перекоса быть точно не должно.

Закрылся и сидит

Монастырь хорош тем, что можно в тишине подумать о высоком, наладить диалог с высшими силами или Богом (тут кому как). Но это не сиюмитное решение, а долгий процесс, на каждом из этапов которого человек может передумать и отмотать назад. Если же ваш знакомый вдруг пропал на полгода со всех радаров и сидит дома в полумраке, заполненным дымом сандала, дело плохо.