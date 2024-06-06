Психолог рассказал о пользе маникюра для психического здоровья

Психолог Ацуши Кавакубо в интервью изданию The Sun сообщил, что, согласно данным японских ученых, маникюр положительно сказывается на психологическом здоровье человека. Он отмечает, что пользу приносит не сама косметическая процедура, а разговоры во время нее в салоне красоты, которые называются «поверхностным самораскрытием» и зачастую ведут к получению положительных эмоций.

© runews24.ru

Ранее сообщалось, что чрезмерное частое употребление перца чили может привести к ожирению.

Врач-хирург рассказал, что сочетать алкоголь с мороженым вредно для здоровья.