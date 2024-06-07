Психотерапевт дал совет, что делать женщине, если страсть пропадает сразу после ласк

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет 41-летней женщине, теряющей интерес к сексу после предварительных ласк. Ее рекомендацию опубликовал The Guardian.

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По словам женщины, она замужем уже два года, любит мужа и находит его физически привлекательным, однако никогда сама не инициирует секс. Даже в молодости, когда у нее было много секса на одну ночь, удовольствие ей приносили только предварительные ласки, а не сама близость. Ей удается достичь оргазма только самостоятельно. В последний год, когда они с мужем занимаются сексом, она возбуждается, но теряет интерес к процессу близости в момент проникновения. Женщина переживает, что такой отклик может нанести ущерб близости и отношениям.

Стивенсон Коннолли в ответ указала на то, что сексуальное удовольствие у читательницы очевидно зависит только от клитора, а проникновение у многих женщин исключает стимуляцию этого органа.

«Если вы сможете научить своего партнера продолжать стимулировать клитор во время проникновения, вы получите гораздо более приятные ощущения. Некоторые женщины берут дело в свои руки и доставляют себе удовольствие во время проникновения, в то время как другие методом проб и ошибок узнают, какие позиции при соитии будут надежно стимулировать их клитор», — посоветовала психотерапевт.



Она призвала женщину взять ответственность за собственное удовольствие на себя и попросить мужа о том, что ей нужно.

Ранее Стивенсон Коннолли подсказала мужчинам с большим животом оптимальные позы для занятий сексом. Первой из них психотерапевт назвала миссионерскую позу, в которой партнерша сможет расслабить колени.