Психолог назвал семь основных навыков в жизни и способов их освоить

Продвинуть бизнес на маркетплейсе, получить повышение на работе, дописать диссертацию, построить дом, выиграть соревнования — у каждого могут быть свои планы на будущее и представления о составляющих успеха. Вот только далеко не все добиваются поставленных целей. Что отличает успешного человека от неудачника и какие качества стоит развить в себе ради триумфа? Об этом «Секрету» рассказала клинический психолог Юлия Харитонова.

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Дисциплина

В чём отличие

Успешные люди понимают ценность упорного труда и дисциплины. Это не только настойчивость, стабильность и постоянство, но и умение поддержать самого себя на пути к цели.

люди понимают ценность упорного труда и дисциплины. Это не только настойчивость, стабильность и постоянство, но и умение поддержать самого себя на пути к цели. Неуспешные люди не понимают важности труда. Они ищут кратчайший путь к цели, ленятся прикладывать усилия и не хотят тратить своё время, а ещё мечтают о мгновенных результатах.

Как развить в себе

Подружиться с дисциплиной поможет список дел из нескольких пунктов на каждый день: вставать и ложиться в одно и то же время, придерживаться правильного питания и уделять внимание физической активности.

Обязательно добавьте в перечень что-то, связанное с радостью, — запланируйте сделать то, что доставляет вам удовольствие. Ежедневная порция ярких приятных эмоций отлично действует против выгорания, помогает найти силы на обязательные дела и не откладывать важные или сложные задачи на потом.

"Как только вы начнёте отводить хотя бы пять минут на небольшую заботу о себе, вы сразу почувствуете приятные эмоции: удовольствие, любопытство и расслабление. А высвобождение серотонина (гормона радости) позволит избежать эмоционального истощения и перезагрузиться."



Кого-то порадует чашка чая с кусочком шоколада — и заодно удержит от поедания целой плитки и набора лишних килограммов. Кто-то запланирует посмотреть сериал, но только одну серию, чтобы не сидеть около телевизора всю ночь и потом не проспать рабочие задачи.

Помните, что дисциплина — это не только жёсткие рамки, но и умение слушать себя и позволять себе радоваться.

Умение выстраивать отношения

В чём отличие

Успешные люди осознают, как важно налаживать отношения с другими людьми и прислушиваться к их мнению. Они понимают, как важно создать поддерживающее окружение, которое поможет им добиться результата, — ведь одному многого не достичь.

люди осознают, как важно налаживать отношения с другими людьми и прислушиваться к их мнению. Они понимают, как важно создать поддерживающее окружение, которое поможет им добиться результата, — ведь одному многого не достичь. Неуспешные люди думают, что не нуждаются в других. Обычно они никого не слышат, потому что, по их мнению, знают всё лучше других.

Как развить в себе

В своей практике я периодически встречаюсь с ситуацией, когда опытный управленец работает много лет на одном месте, но чувствует себя в коллективе одиноким. Ему становится скучно, а его карьера пробуксовывает. Выясняется, что он отделяет себя от коллектива, боясь показаться нелепым и стать объектом насмешек.

Важно понять, как преодолевать этот страх и избавляться от внутреннего напряжения в ожидании подвоха. Для этого в первую очередь нужно научиться шутить над собой.

Попробуйте намеренно сделать неловкий жест или перепутать слова, а потом извинитесь с улыбкой, или расскажите забавную историю из своей жизни. В дальнейшем отношения станут более непринуждёнными.

Помните: именно взаимодействие и партнёрство помогают развиваться делам быстрее и решать даже самые сложные задачи, разобраться с которыми просто не под силу одиночке.

Настойчивость

В чём отличие

Для успеха важно умение добиваться своего, но без агрессии и нападок. Всех нас иногда ругают, критикуют и пытаются сбить с пути. Реагировать можно двумя способами.

Успешные люди поступают иначе: они сохраняют фокус на задачах, которые должны выполнить. Это гораздо менее энергоёмкий путь и куда более достойный.

люди поступают иначе: они сохраняют фокус на задачах, которые должны выполнить. Это гораздо менее энергоёмкий путь и куда более достойный. Неуспешные люди начинают спорить, что-то доказывать и объяснять. В попытке понравиться всем без исключения они теряют концентрацию на своих задачах и на реальных действиях, которые говорят гораздо громче слов.

Как развить в себе

В первую очередь нужно отделять обоснованную критику от неконструктивных замечаний. Последние при этом можно превратить в конкретный план действий.

Например, замечание в ваш адрес «что за глупости, никто так не делает» — необоснованная критика. На него можно ответить фразой «обоснуйте, коллега». Настаивайте на конкретных решениях задачи и не позволяйте обсуждать проблему «в целом». Спрашивайте, что нужно исправить, как, сколько потребуется времени и ресурсов.

"Также не стоит реагировать на угрозы и поддаваться на попытку сменить тему или фокус. В этом вам помогут простые фразы «давайте вернёмся к нашему вопросу» и «что нам нужно сегодня решить?» Произносить их необходимо уверенно."



Целеустремлённость

В чём отличие

Успешные люди не бросаются заниматься ораторским искусством, спортом, производством кино, одновременно заключая сделку века. Они планируют: сначала сделка века, а потом всё остальное. Принимая решения, они умеют вовремя остановиться и отбросить ненужные варианты.

люди не бросаются заниматься ораторским искусством, спортом, производством кино, одновременно заключая сделку века. Они планируют: сначала сделка века, а потом всё остальное. Принимая решения, они умеют вовремя остановиться и отбросить ненужные варианты. Неуспешные люди, в свою очередь, часто отвлекаются от главного и перепрыгивают с одной цели на другую, не доводят дело до конца и не получают результата.

Как развить в себе

Здесь помогут грамотная мотивация и целеполагание. Вот каким будет алгоритм действий.

Шаг 1. Для начала поставьте перед собой одну конкретную цель: достижимую, измеряемую, реалистичную. Например, выступить с презентацией так, чтобы вас слушали не отрываясь.

Шаг 2. Подумайте, что вам нужно сделать, чтобы мечта осуществилась.

Шаг 3. Установите чёткие временные рамки (например, месяц).

Шаг 4. Наметьте шаги для достижения цели. Допустим, в рамках подготовки к презентации стоило бы самостоятельно разобраться в теме, а затем рассказать коллегам основные тезисы простым языком — для тренировки.

"Крайне важно разбить цель на небольшие простые задачи и регулярно их выполнять."



В нашем примере стоило бы прислушиваться к замечаниям и пробовать снова. Можно было бы также записать себя на видео, чтобы позже проанализировать выступление.

Шаг 5. Создайте группу поддержки. Расскажите друзьям и семье о своих целях и попросите их подбадривать вас.

А ещё научитесь хвалить себя за конкретные достижения. Причём не просто словом «молодец», а развёрнутой фразой, допустим, «у меня уже отлично получается держать внимание аудитории».

Шаг 6. Регулярно анализируйте прогресс. Это отлично мотивирует и повышает самооценку.

Шаг 7. Подводите итоги, отметьте все положительное, чего удалось добиться, а потом — то, что ещё нужно «докрутить».

Умение подать себя

В чём отличие

Успешные люди знают, как рассказать о своих достижениях и продемонстрировать свои навыки широкой аудитории максимально эффективно.

люди знают, как рассказать о своих достижениях и продемонстрировать свои навыки широкой аудитории максимально эффективно. Неуспешные люди теряются во время встреч и переговоров, путаются, ведут себя зажато или излишне раскованно.

Как развить в себе

Важно отказаться от неуверенной или, наоборот, агрессивной невербальной (то есть без слов) коммуникации, которая испортит впечатление даже от профессионала.

"Чтобы её распознать, стоит записать небольшое видео со своим выступлением и позже проанализировать его. Вы наверняка сразу увидите свои ошибки. Затем постарайтесь изменить манеры, которые вам не по душе."



Вот пример: опытный эксперт по запуску интернет-проектов выбирает излишне раскрепощённый и непосредственный тон для общения с клиентами. Он предполагает, что собеседники оценят его яркость и неординарность, но его поведение выглядит несерьёзным и развязанным, не внушающим доверия. Переход к сдержанному тону, который и подобает профессионалу, добавит ему очков в глазах клиентов.

Инициативность

В чём отличие

Нужно действовать, чтобы добиться цели. Именно поэтому успешные люди договариваются о встречах, обсуждают и пробуют разные варианты решения проблем и не останавливаются на полпути.

люди договариваются о встречах, обсуждают и пробуют разные варианты решения проблем и не останавливаются на полпути. Неуспешные люди не проявляют инициативы, сидят тихо и ждут, пока птица счастья сама окажется у них в руках.

Как развить в себе

К новому типу поведения нужно привыкать постепенно. В качестве первого шага попробуйте изменить свои привычки и немного рискните:

Сделайте комплимент незнакомцу;

Составьте короткий рассказ из трёх-четырёх предложений и поделитесь своей историей в компании, темы при этом могут быть любыми;

Спланируйте встречу и пригласите кого-то, кого вы плохо знаете;

Предложите друзьям совершить необычную прогулку, например, по экотропе в парке, и разработайте маршрут.

"В дальнейшем попробуйте проявить инициативу на работе. Спросите начальника или коллегу, чем вы можете помочь. А когда закончите, узнайте, нет ли других задач, где вы бы пригодились."



Важно избавиться от манеры общения с вопросительной интонацией. Говорите утвердительно: «я смогу это сделать», «я предложу свою идею», «у меня получится».

Стремление развиваться

В чём отличие

Успешные люди всегда готовы узнавать что-то новое. Они умеют быстро реагировать и нестандартно мыслить. А ещё такие люди стараются не застревать в рутине. К задачам они подходят с вопросом «как сделать лучше, проще и удобнее?»

люди всегда готовы узнавать что-то новое. Они умеют быстро реагировать и нестандартно мыслить. А ещё такие люди стараются не застревать в рутине. К задачам они подходят с вопросом «как сделать лучше, проще и удобнее?» Неуспешные люди неподатливы, слишком ригидны, не могут приспособиться к новым условиям. Они действуют по выученным однажды правилам, придерживаясь подхода «раньше ведь работало...».

Как развить в себе

Развить в себе навык достижения и обучения новому поможет следующий алгоритм.

Шаг 1. Запишите пугающую мысль, которая останавливает от незнакомых действий и использования непривычных методов. Что теперь рисует ваше воображение? К каким ужасным последствиям приведёт ошибка, если попробовать поступить иначе?

Шаг 2. Попытайтесь успокоиться и перестать воспринимать свои неудачи как страшное бедствие, ставящее крест на вашей карьере. Начните оспаривать свои ложные страхи. Запишите, почему одна ошибка — это не катастрофа, а только временная сложность, которую можно преодолеть.

"Не забудьте указать и выгоды от нововведений."



Шаг 3. Обратите внимание, как изменились ваши эмоции. А затем спокойно обдумайте, как можно применить новые способы и методы.

Шаг 4. Рискните сделать всё по-новому и оцените результат. Если что-то не удалось, внесите корректировки и попытайтесь снова. Помните: опыт и уверенность будут приходить с действием.