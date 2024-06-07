Психолог назвал необычные последствия отказа от мата

Запрет ругаться матом может привести к стрессу, если человек рос в среде, где мат — это способ выплеска негатива, а иногда и способ общения, заявил NEWS.ru психолог Александр Кичаев. По его словам, это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике.

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"Если человек вырос в среде, где мат — это способ выплеска негативных эмоций, а иногда и способ коммуникаций, то для человека это привычно. Если ему запрещать, у него будет стресс, ощущение того, что он себя сдерживает, сковывает. Это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике. Если же человек рос среди тех, при ком не принято нецензурно выражаться, то такому человеку и самому будет не очень приятно слышать мат от других. Мат будет резать слух, оскорблять чувства такого человека", — подчеркнул собеседник.



Психолог отметил, что если человек уже привык к мату и не может выражаться иначе и учитывая, что взрослого перевоспитать очень сложно, то нужно принимать этот факт «и жить спокойно». Но если кто-то матерится в угоду моде, то необходимо корректировать свое поведение, заключил Кичаев.

Ранее проведенный по случаю Дня русского языка опрос показал, что россияне стали больше использовать жаргон и мат. Уточняется, что количество матерящихся людей выросло с 8% до 18%. Только 64% проголосовавших стараются следить за чистотой речи и грамотностью.