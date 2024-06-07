Выявлена зависимость между размером «ствола» и наличием оружия или крупной машины

Теория о том, что владение оружием напрямую связано с размером их детородного органа, впервые получила научное обоснование. Постарались учёные под руководством Терренса Хилла, профессора социологии и демографии из Техасского университета в Сан-Антонио.

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На основе опроса

В статье, опубликованной в журнале American Journal of Men’s Health, отмечается, что суть исследования заключалась в стремлении проверить, действительно ли мужчины с небольшими половыми органами стремятся стать владельцами большой машины или обзавестись оружием.

За основу был взят опрос, проведённый в 2023 году. Участие в нём приняли 2024 представителя сильного пола в возрасте от 18 лет и проживающие в 50 штатах США.

Выводы, с которыми не поспоришь

Исследователи установили закономерность – чем больше мужчины удовлетворены длиной своего «достоинства», тем выше вероятность, что они являются владельцами оружия.

При этом авторы исследования признались – дать объяснение полученным выводам пока не удаётся. Сделано лишь предположение, согласно которому оружием чаще всего владеют мужчины с повышенным уровнем тестостерона. А именно такие джентльмены, как правило, имеют и большой пенис.