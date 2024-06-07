Ученые назвали уникальные преимущества секса для женщин, у которых уже есть дети

183 женщины в возрасте от 20 до 50 лет проходили оценку уровня стресса в течение двух лет, а также посещали врачей с целью сбора данных о состоянии здоровья, в том числе — анализ крови на ключевые метаболические показатели, включая инсулин, инсулинорезистентность, лептин и грелин. У всех участниц исследования был по крайней мере один ребенок в возрасте от 2 до 16 лет.

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Длительный стресс оказывает тяжелое воздействие на организм, повышая риск сердечных заболеваний, диабета, депрессии, инсульта и ожирения. Новое исследование показало, что секс может помочь матерям, воспитывающим маленьких детей, предотвратить разрушительные последствия стресса, в том числе не допустить нарушения обмена веществ.

«В двух словах, наши результаты показывают, что связанные со стрессом нарушения обмена веществ были значительно снижены среди тех, кто был сексуально активен», — объяснила автор исследования Йубин Парк в интервью PsyPost.



Под наличием сексуальной активности исследователи понимали как минимум один половой акт в неделю.