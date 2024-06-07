Психолог раскрыл способы вернуться к нормальной жизни после неудач

Вернуться к нормальной жизни, начать все с нуля после неудач помогут сила воли и похвала себя даже за маленькие успехи, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. Эти и другие способы она назвала «Ленте.ру».

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Первым делом Алексеева рекомендовала не погружаться в анализ и разбор ошибок слишком глубоко. Она посоветовала понять и принять факт, что не всегда в неудачах виноват сам человек, иногда обстоятельства складываются не лучшим образом из-за других людей или стечения многих объективных факторов.

«Не тратьте время и силы на работу над ошибками», — прокомментировала клинический психолог.



Вместо этого на пути к новой жизни необходимо заручиться поддержкой, считает Алексеева. Для этого нужно найти людей, которые будут рядом и защитят при любых обстоятельствах.

«Поставьте сразу новые цели. Нет таких мечтаний, которые можно осуществить только одним способом и в одном месте. Вспомните ситуации, когда вы уже начинали все сначала. Что вам помогло в прошлый раз? Какие способности и навыки? Что из этого могло бы помочь в этот раз?», — Маргарита Алексеева, клинический психолог.



Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», необходимо спросить себя, какие небольшие действия можно произвести уже сегодня, и сразу приступать к выполнению плана по достижению своих целей.

При этом решающую роль в любом успехе играет сила воли, и ее можно развить, заверила Алексеева. У большинства людей после появления желания что-то сделать начинается борьба мотивов и аргументов. Многие на этом этапе начинают сомневаться в своих силах, отказываясь от мечты, отметила психолог.

«Чтобы выйти из круга сомнений, примите решение. Кстати, чем больше вы сомневаетесь, тем проще должно приниматься решение о конкретных действиях. Затем нужно совершить первый шаг. Повторение этой схемы поможет укрепить силу воли на пути изменения жизни к лучшему», — Маргарита Алексеева, клинический психолог.



Также клинический психолог обратила внимание, что необходимо раз и навсегда принять факт: все в жизни требует усилий. Поэтому, чтобы не растерять мотивацию, на пути к достижению целей необходимо хвалить себя даже за маленькие победы.

В завершение Алексеева указала, что многие люди не ценят свои успехи, считая, что не совершили чего-то особенного.

«Важно каждый раз удивляться самому себе: как удалось достичь такого результата! Тогда вам проще будет снова и снова повторять ваши достижения и достигать больших высот», — отметила она.



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