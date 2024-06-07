Как подготовиться к знакомству с родителями мужчины: инструкция психолога

Вот вы встретились, строили-строили, что-то там прекрасное построили, а теперь он зовет вас знакомиться с родителями. Даже если у вас взрослые дети, это все равно очень волнующий и трепетный момент, к которому стоит подготовиться заранее.

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«Первая встреча с родителями вашего партнера — очень важный этап в отношениях. Это признак того, что вы оба серьезно настроены на совместное будущее, и это дает вам возможность узнать человека по-новому — услышать рассказы о его детстве, понять, в какой семье он рос, и получить представление о том, как могут выглядеть ваши будущие родственники, — все это поможет укрепить ваши партнерские отношения», — рассказывает психолог Радмила Бакирова.



При всем этом, конечно, все мероприятие может стать стрессом. Вы хотите произвести хорошее первое впечатление, поэтому можете нервничать по поводу того, достаточно ли у вас тем для беседы. Но не спешите грызть ногти от волнения: что делать, чтобы снизить градус напряженности?

Знайте, что все испытывают тревогу

По словам Радмилы, это вполне нормально — нервничать.

«Это естественно — испытывать некоторое беспокойство. Вы хотите произвести хорошее впечатление, и, если предполагаете, что речь идет о серьезных отношениях, надеетесь, что они вам тоже понравятся».



Не настраивайте себя на неудачу. Важно знать, что каждый человек в той или иной степени волнуется перед подобными встречами, а напоминание себе о том, что ваши чувства совершенно нормальны, поможет снять напряжение.

Не настраивайтесь на слезы умиления и объятия

Помните и о том, что вы можете все же не понравиться друг другу — и это тоже вариант нормы. Как ни грустно признавать этот факт, но многим родителям по ряду причин не по душе никакие из избранников их детей. И это не имеет лично к вам никакого отношения, так что не принимайте близко к сердцу. В конце концов, отношения у вас с человеком, а не его папой и мамой.

Не торопите события

Радмила говорит, что оба партнера должны согласиться с тем, что они готовы к этому следующему шагу, прежде чем планировать встречу с семьей. Если ваша вторая половинка предлагает познакомиться с его или ее родителями, но вы крайне подавлены этой идеей, вам следует подумать, почему.

«Обратите внимание на свою тревогу и посмотрите, чему она хочет вас научить», — говорит она. «Не происходит ли эта встреча слишком рано в отношениях? Не кажется ли вам этот шаг поспешным?»



Задавайте вопросы

Неплохо бы очаровать родителей своего партнера, задавая им вопросы; это поможет вам лучше узнать всю семью и покажет, насколько вы заинтересованы в знакомстве с каждым ее членом.

«Расспросите о своем партнере, о том, каким он был в детстве, особенно если есть какие-то забавные моменты, которые они помнят. Им будет приятно вспоминать», — утверждает Радмила. «Не забудьте рассказать о качествах, которые вы цените в своем партнере». «Если вы находитесь в их доме, попросите показать семейные фотографии. Отмечайте особые детали, которые вы заметили в еде и декоре», — добавляет психолог.



Вы не только узнаете много нового о семье вашего партнера, но и покажете ему, что вы увлечены, интересуетесь и заботитесь о нем и его семье.

Избегайте щекотливых тем

Существуют определенные темы для разговора, которых следует избегать при первом знакомстве с родителями партнера.

«Если вы не знаете, что ваши взгляды совпадают, первая встреча, вероятно, не время начинать обсуждение политических, финансовых или религиозных вопросов» — говорит Радмила.



Будьте собой

Помните, что ваш партнер встречается с вами, потому что любит и ценит вас — именно с таким человеком они хотят познакомить своих родителей. Возможно, вы не захотите поначалу раскрывать всю себя перед матерью и отцом партнера, но не бойтесь показать свою индивидуальность.