Россиянам рассказали об опасности выгорания на работе

Выгорание на работе может привести к появлению тоски и тревоги, предупредила нейропсихолог Екатерина Тур. В беседе с «Радио 1» специалист напомнила, что человек проводит на работе большую часть своей жизни, поэтому очень важно, чтобы она приносила удовлетворение. По ее словам, пока есть интерес к чему-либо, будет ощущаться счастье.

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То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовая апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включенным в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога, — сказала нейропсихолог.



Как объяснила эксперт, часто выгорают те, кому неинтересно работать. Причина этого кроется в том, что нередко выбор профессии делается в очень раннем возрасте, под давлением родителей или следуя модным веяниям.

Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала: чтобы пережить кризис среднего возраста, придется переосмысливать жизнь. По ее словам, пройти этот этап налегке не получится, поэтому можно прибегнуть к помощи психологов.