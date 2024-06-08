В Токио запустят приложение для знакомств с подтверждением готовности к браку

Мэрия Токио предложила запустить приложение для знакомств, в котором при регистрации будут требовать подтверждение готовности к браку и рождению детей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Согласно статистике Министерства здравоохранения Японии, в стране сокращается число браков, а уровень рождаемости снизился до исторического минимума. Если в 2022 году было заключено 504 930 браков, то в 2023 году этот показатель упал до 474 717 союзов. Кроме того, в позапрошлом году на свет появилось 770 759 детей, а в прошлом — 727 277.

Новое приложение для знакомств будет поощрять брак и рождение детей. Готовность к этому будет проверяться на этапе регистрации. Чтобы начать пользоваться приложением, жителям Токио нужно будет подтвердить свою личность, предоставить справку о доходах, а также подписать бланк о том, что они готовы вступить в брак. Также они пройдут собеседование с операторами. В разработку приложения муниципальные власти инвестировали более миллиона долларов США, передает AP.

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