Как спасти кризисные отношения между партнерами

Для преодоления кризиса в отношениях партнерам необходимо разъехаться, заявила психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru. В этот момент мужчина и женщина должны осмыслить свои ценности.

Если это кризис трех или семи лет отношений, то здесь необходимо разъехаться на время, дистанцироваться друг от друга. Потому что должна произойти оценка ценностей у обоих. Сделать это живя вместе невозможно. Нужно подумать, переосмыслить все, не видеться, — подчеркнула Миллер.



По словам эксперта, также необходимо провести диагностику отношений. Паре стоит поразмышлять, над чем поработать и какими в идеале должны быть отношения. Психолог посоветовала партнерам разговаривать открыто обо всем, что беспокоит.

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