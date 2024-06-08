Как бороться с ленью и прокрастинацией

В психологии нет такого понятия, как лень. Если человек откладывает какое-то дело на потом, значит, у него нет для этой задачи энергии или мотивации. О том, почему некоторые предпочитают завалиться на диван, отложив важные дела, в то время как другие двигаются вперед, достигая целей, рассказала «Вечерней Москве» психолог Мария Макаренко.

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Сила мотивации

Всем знакома ситуация, когда книжку о личном развитии прочитал, а применить новые знания в жизни не получается. Потому что мозгу необходимы четкие мотивы для действий.

Вы можете годами учить английский «для путешествий», а освоить его за два месяца, получив предложение о работе со знанием языка. Тогда возникает вопрос: можно ли как-то мотивировать себя самостоятельно, если нет весомых внешних факторов?

Один из способов — создать условия, в которых невыполнение задачи приведет к негативным последствиям. Например, вы давно хотите заняться спортом, но абонемент в фитнес-клуб пылится на полке.

Купите дополнительные индивидуальные тренировки, которые сгорают при непосещении. У вас появится двойная мотивация: потеря денег и ответственность перед тренером.

Если даже это не сподвигнет вас заняться спортом, значит, это просто вам не нужно. Это не ваша истинная цель, отложите ее со спокойной душой. Пересмотрите свои желания и оцените, действительно ли они ваши.

Где брать энергию

Второй фактор лени — отсутствие ресурса. Каждый из нас обладает определенным запасом психической энергии. Поэтому важно научиться распределять свои силы так, чтобы не тратить их до конца.

Не пытайтесь делать все и сразу. Разбейте свои задачи на более мелкие, выполнимые шаги. Помните, что мозг, как и тело, нуждается в отдыхе. Не перегружайте себя информацией и действиями, иначе рискуете подорвать здоровье.

Кстати, позитивные события (путешествия, переезды, праздники) — это тоже источники стресса и утомления. Они истощают нас не меньше, чем аврал на работе или ссора с близкими. Поэтому учитывайте и анализируйте все факторы, которые могут влиять на вашу энергию и мотивацию.

Не стоит называть себя ленивыми. Вместо этого постарайтесь понять, действительно ли вы хотите достичь поставленных целей, и если да, то какие шаги вы готовы предпринять для этого. С таким подходом вы сможете преодолеть лень и прокрастинацию, став более продуктивным и успешным человеком.