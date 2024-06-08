В каких ситуациях брак не спасти

Всегда есть вариант попытаться избежать развода путем откровенного разговора, и все же в некоторых случаях брак спасти не удается никаким образом. Мы поговорили с психологом Еленой Сапфировой, которая рассказала нам о самых популярных ситуациях, когда сохранить семью практически невозможно.

Елена: «За годы психологической практики я определила ряд признаков, замечая которые, вам следует немедленно начать работать над отношениями». К этим признакам психолог относит:

1.Отсутствие взаимопонимания.

2.Постоянные ссоры.

3.Эмоциональная отстраненность одного из партнеров или обоих.

4.Ощущение облегчения, когда партнера нет рядом.

Эксперт советует следующее: первое, что нужно спросить у себя — есть ли у вас искренние чувства к своему партнеру. Когда любовь ушла, а попытки ее вернуть тщетны и болезненны, настало время признать — ваш союз исчерпал себя.

Другие ситуации, когда разрыв отношений становится неизбежным:

Отсутствие взаимопонимания и общих ценностей

Если супруги не могут найти общий язык, постоянно ссорятся и не готовы идти на компромиссы, то сохранить брак будет крайне сложно, в этом наш эксперт абсолютно уверена. Отсутствие взаимопонимания и разные жизненные приоритеты разрушают отношения.

Неверность и потеря доверия

Измена является серьезным ударом по браку. Если один из партнеров предал другого, то восстановить доверие бывает очень трудно. Без доверия брак обречен.

Злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами

Пагубные привычки одного из супругов разрушают семью. Алкоголизм и наркомания приводят к конфликтам, насилию и невозможности построить здоровые отношения.

Физическое, эмоциональное или психологическое насилие неприемлемо в браке. Елена уверена — если один из партнеров страдает от жестокого обращения, то сохранять такие отношения невозможно.

Психолог: «В подобных ситуациях развод становится наиболее разумным решением, чтобы положить конец страданиям и дать обоим супругам шанс на счастье в новых отношениях».

Также наш эксперт порекомендовала предпринять следующие шаги, чтобы попытаться как можно быстрее пережить расставание.

1. Позаботьтесь о себе: постарайтесь защитить себя и свою безопасность.

2. Поговорите с партнером: если вы можете, поговорите с партнером и обсудите ситуацию.

3. Ищите поддержку: найдите друзей, семью или консультанта, которые могут помочь вам в этом сложном периоде.

4. Приготовьтесь к будущему: начните готовиться к жизни без брака, найдите новые хобби и друзей.

Трудный, но верный путь — принять, что отношения зашли в тупик безвозвратно, сохранить достоинство и двигаться дальше.

Елена: «Главное — не терять себя, обрести внутреннюю свободу и открыться новым возможностям».