Как понять, что вы встретили «своего» мужчину

Понять, «ваш» ли это мужчина, не получится до тех пор, пока вы не разберетесь сама в себе. Для начала женщине необходимо определить свои желания, стремления и ценности, чтобы потом понять, какой партнер нужен. Об этом рассказала психолог и эксперт по отношениям Анастасия Федорова.

«Вы начинаете с собой разбираться: чего я хочу? Что для меня ценно? Что для меня неприемлемо? Я вообще какая? Для чего мне отношения? Какая цель у меня? Я не могу без мужчины? Я очень боюсь быть одна? Мне постоянно нужно об кого-то долюбиться?» – этими вопросами посоветовала задаться эксперт.



Психолог порекомендовала женщинам задуматься, для чего им нужен мужчина: как источник финансов или как человек, с которым хочется делиться своей радостью, которая есть в жизни и без него. Эти аспекты своей жизни необходимо проработать и понять как раз до того момента, когда женщина решит выходить замуж.

В начале отношений женщине необходимо донести до мужчины свои ценности, однако сделать это не в форме ультиматума, а мягко, а также убедиться, что и мужчина делится своими ценностями. Понимание, что «это мой человек», придет как раз-таки в процессе диалога и понимания, что отношения – это то, над чем нужно работать, передает слова Федоровой 5-tv.ru.

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