Психолог объяснил, что такое конформизм и как он проявляется

Говорим о желании людей быть принятыми социумом и о том, чем оно может обернуться.

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«Для того чтобы противостоять конформизму, нужно развивать критическое мышление и самостоятельность суждений. Практика самопознания и осознанного выбора своих ценностей также поможет сохранять индивидуальность. Важно создавать безопасную среду для выражения личного мнения и обеспечить психологическую поддержку тем, кто выбирает такой же путь», – Марина Винберг, нейропсихолог, нейралинер.



Что такое конформизм?

Это психологическая тенденция согласовывать собственные убеждения, поведение с нормами и ценностями большинства. Речь про стремление быть похожим на других, поддерживать общепринятые стандарты и избегать конфликтов в социальной группе.

Конформизм — не только набор поведенческих реакций. Это зеркало нашего желания быть принятыми и боязни стать изгнанными из социума. Понимание данного феномена поможет нам стремиться к большей осознанности в своих действиях и сохранению уникальности каждого индивидуума.

Значение в обществе

Конформизм – склонность людей соглашаться с мнениями или действиями группы ради определённых целей. Например, получить социальное одобрение или избежать страх быть отвергнутым. В обществе такое свойство личности играет двойственную роль.

С одной стороны, оно способствует социальной гармонии. Почему? Упрощает взаимопонимание и предсказуемость поведения. Это создаёт ощущение безопасности и принадлежности к обществу – основных человеческих потребностей.

С другой – излишний конформизм подавляет индивидуальность и критическое мышление. В свою очередь, подобное приводит к тому, что нормы и установки группы будут беспрекословно приниматься всеми её членами. Даже если они неэффективны или несправедливы.

Важно находить баланс между желанием быть частью коллектива и сохранением автономии. Общество должно ценить разнообразие мнений и способствовать здоровому дискурсу.

Такое равновесие позволяет объединяться вокруг общих целей без потери индивидуализма и инновационного потенциала каждого человека.

Конформизм – не только путь следования правилам. Также это возможность для саморазвития через осознанный выбор: следовать традициям или выражать свою уникальность.

Причины конформизма

Социальное давление

Оно сказывается на человеке, когда его окружение активно продвигает определённые нормы или убеждения. Часто мы поддаёмся данному влиянию. Почему? Чтобы избежать конфликтов или «правильно» выглядеть в глазах других.

Страх отвержения

Это ещё одна сильная движущая сила. Люди естественным образом стремятся оставаться частью общества. Также они боятся быть изолированными или непонятыми, что может заставить их соглашаться с мнением большинства. Даже если оно противоречит нашим личным убеждениям.

Желание принадлежности к группе

Потребность в социальной поддержке и признании всегда были важны для человека. Мы хотим чувствовать себя ценной частью общества. Что иногда побуждает нас принимать групповые нормы без критического осмысления.

Важно осознавать данные факторы конформизма для развития способности сохранять свою индивидуальность. Также выражать личные взгляды, несмотря на возможное неодобрение окружающих.

Такие аспекты являются ключевыми при понимании динамики социальных групп и механизмов контроля. Знание о них помогает разрабатывать стратегии в области управления коллективами, рекламы, политических кампаний и образовательных программ.

Воздействие конформизма на личность

Долгосрочное следование конформистскому поведению может привести к затушёвыванию личных интересов и желаний.

В экстремальных случаях это вызывает кризис самоидентификации – когда человек уже не понимает, что ему на самом деле хочется. В результате он теряет способность к самостоятельному принятию решений.

«Необходимо помнить, что конформизм — сложный и многосторонний феномен. Его влияние может быть разнообразным в различных ситуациях и контекстах», – Марина Винберг, нейропсихолог, нейралинер.



Примеры конформизма в различных областях

Поведение

Зачастую люди подстраивают свои мнения или действия под окружающих, даже если сами они думают иначе. Примером здесь служит эксперимент Соломона Аша. В ходе исследования группе людей выдавались карточки с линиями разной длины. Задача участников заключалась в том, чтобы определить, какая из трёх полосок на одной карточке соответствует длине на другой.

Основной уловкой здесь было то, что в группе из шести человек пять оказывались сообщниками. Они намеренно называли неверную линию. Только настоящий испытуемый не знал, что всё подстроено.

В результате психологи заметили, что подопытные часто соглашались с мнением большинства. Несмотря на то что оно явно было неверным. Это подтверждало влияние группового давления на конформное поведение.

Стиль

Иногда люди следуют модным трендам, даже если это не соответствует их собственному вкусу. Например, большинство 30-летних помнят джинсы с низкой посадкой, которые были популярны в годы их юности. А вот модели с завышенной талией тогда считались моветоном. Сейчас же всё наоборот. И 30-летние с удовольствием носят то, на что когда-то и не посмотрели бы.

Социальные сети

В медиапространстве многие пользователи стремятся подчеркнуть себя, соответствуя тому, что считается популярным или принятым. Для чего? Чтобы получить признание и внимание.

Съёмки рилс, описание целевой аудитории, её интересов и следование им – яркий пример использования конформизма. Кстати, инфлюенсеры – люди, которые этот конформизм часто поддерживают.

Способы преодоления конформизма

На самом деле данную тенденцию можно побороть. Есть несколько способов.