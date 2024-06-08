Проблемы из детства: как вычислить травмированного человека
Очень часто мы слышим от психологов фразу «все проблемы идут из детства», и это действительно так. Издание Marieclaire перечислило пять признаков, по которым можно понять, что человек пережил травму в прошлом.
Необходимость в одобрении
В осознанном возрасте человек опирается на мнение окружающих при принятии решений. Такое поведение исходит из детских воспоминаний: будучи маленьким, он желал, чтобы родители или учителя хвалили его, но не смог получить этого. Повзрослев, он часто ощущает себя ненужным в случае, если сталкивается с игнорированием, проявляет зависимость от похвалы и не переносит критику.
Страх близких отношений
Травмированному человеку чрезвычайно сложно поверить в то, что он может быть любим, если он устал, несчастный или злой.
Вероятнее всего, в детстве родители критиковали его за то, что он был «каким-то не таким». После этого ребенок закрывается в себе и не доверяет другим людям.
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Отсутствие ощущения безопасности
Человек постоянно проявляет осторожность, не может расслабиться и ждет, что обязательно случится что-то плохое. Для него неизвестно такое понятие, как зона комфорта.
Недоверие по отношению даже к самым близким
Люди с травмой не доверяют никому, даже своему партнеру и членам семьи, боясь оказаться отвергнутыми и брошенными. Если они все же решаются на построение отношений, то имеют тревожный-избегающий или избегающий типы привязанности. Такие люди страдают от ревности и накручивают себя, придумывая самые печальные исходы.
Неверие в то, что его могут полюбить по-настоящему
Такое случается с теми детьми, которые пытались заслужить доверие и внимание взрослых, но их отвергали.
По итогу, повзрослев, они не имеют личных границ, терпят унижения и оскорбления. Травмированные люди уверены, что это норма, и они не считают себя достаточно хорошими для отношений.
Эксперты советуют обратиться к грамотному психологу, если вы заметили за собой такие негативные установки, и четко осознать проблему, чтобы приступить к ее решению.