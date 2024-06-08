Пять хитрых правил, как уйти от неудобных вопросов

В жизни случается такое, что окружающие задают вам вопросы, на которые отвечать совсем не хочется. Психологи уверяют – есть несколько способов, как уйти от ответа и при этом не обидеть собеседника. Об этом пишет издание Marieclaire.

Смена темы

Попробуйте плавно сменить тему разговора или проигнорировать заданный вопрос, сделав вид, будто его не заметили. Можно также отойти на пять минут и вернуться уже с другой темой.

Специалисты утверждают, что этот способ является самым действенным.

Вопрос на вопрос

Если собеседник затронул неприятную для вас тему, спросите, как изменится его жизнь, если он узнает ответ. Такой способ позволяет четко обозначить личные границы и дать понять человеку, что он перешел рамки дозволенного.

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Говорите о своих чувствах

Если вопрос поставил вас в неловкое положение, прямо скажите об этом. Вы не обязаны отвечать собеседнику, если это приносит вам дискомфорт. Можете также уточнить, что не хотите говорить сейчас на эту тему.

Обращение разговора в шутку

Эксперты советуют обязательно улыбаться и подшутить – например, сказать, что собеседник не готов услышать честный ответ.

В бой идут и невербальные сигналы: следует скрестить руки перед собой и сделать шаг назад. Такие жесты неосознанно читаются как неготовность дискутировать на ту или иную тему.

Признание намерений собеседника

Иногда близкие люди и знакомые не понимают, что заданный ими вопрос нарушает ваши личные границы, и сгорают от интереса узнать ответ или пытаются помочь. Избегайте агрессии и скажите, что прекрасно понимаете их добрые намерения, но не хотели бы говорить об этом.

Таким образом, вы не только отстаиваете свои границы, но и показываете осознание того, что собеседник не хочет нанести вам вред.