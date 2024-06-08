Что такое мнемотехника и какие упражнения развивают память

Мнемотехника (или мнемоника) — набор приёмов и упражнений, которые помогают человеку запомнить большой объём информации или просто важные сведения — номера телефонов, банковских карт, пароли, дни рождения родственников и тому подобное. Чаще всего приёмы мнемотехники основаны на принципах визуализации или подбора ассоциаций.

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Статью проверила: Татьяна Кускевич, преподаватель Московского городского педагогического университета.

Проще говоря, знаете, как быстро запомнить последовательность цветов в радуге? Для этого достаточно выучить предложение: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». В нём первые буквы каждого слова означают название определённого цвета. «Каждый» — это красный, «охотник» — оранжевый, «желает» — жёлтый и так далее.

Это одна из мнемонических фраз. По сути, мнемотехника — это набор подобных лайфхаков для запоминания чего угодно. Обычно в их основе лежит визуализация информации с помощью образов. Чем ярче образ, тем лучше он запоминается.

Мнемотехники доступны в любом возрасте, поэтому тренировать и развивать память может как ребёнок от 3 лет, так и взрослый человек.

Откуда взялась мнемотехника

О техниках запоминания люди знали ещё в VI веке до нашей эры. Автором термина «мнемотехника» считается Пифагор. Такое название он придумал, потому что вдохновился именем древней богини памяти Мнемозина.

Из древних людей виртуозно владел мнемоникой оратор Цицерон. Он никогда не использовал шпаргалки во время выступлений, но при этом воспроизводил по памяти множество фактов, цитат, исторических дат и имен. Чтобы легко запоминать большие объёмы текста, он придумал свой метод (о нём ниже).

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Мнемотехнику изучал и даже преподавал Джордано Бруно — тот самый средневековый учёный, которого сожгли на костре за расхождения с догматами церкви. Он написал несколько книг по изучению памяти. Основным и самым известным трудом Бруно по мнемонике считается книга Ars Memoria («Искусство памяти»). Она была опубликована в Париже в 1582 году. В ней он заложил некоторые принципы, на которых базируются современные методы запоминания.

Также мнемоникой интересовался Аристотель и обучал этому искусству своего ученика Александра Македонского. Ещё мнемотехникой владели Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт.

Зачем нужна мнемотехника

Чаще всего приёмы мнемотехники используют в обучении. С ней легче запоминать сложные правила, математические формулы и иностранные слова. Школьники и студенты отмечают, что благодаря мнемотехнике проще учиться.

Также хорошая память важна не только учащимся. Взрослый человек должен держать в голове массу информации: даты рождения, номера банковских карт, пароли, адреса и тому подобное. Конечно, есть заметки в телефоне, но самое важное лучше всего запоминать. Методы мнемотехники позволяют это сделать и не зависеть от подсказок в телефоне.

"Мнемоника помогает и при выполнении профессиональных обязанностей и задач."



Представьте, вы знакомитесь с кем-то по работе, но из-за волнения тут же забываете, как зовут этих людей. Владея мнемотехникой, вы сможете легко запоминать имена малознакомых людей и их сферу деятельности — это позволит держаться уверенно при общении с ними.

Также люди, которые практикуют методы мнемотехники, отмечают, что их жизнь и быт становятся проще. Главный плюс мнемотехники для них — это увеличение скорости запоминания новой информации. Люди утверждают, что это дарит им больше времени на выполнение других важных и интересных дел.

Принцип работы мнемотехники

Как работает память? Чтобы закрепить информацию в голове, её нужно закодировать — то есть преобразовать в форму, удобную для хранения. После этого закодированная информация хранится в мозгу, пока она не понадобится. Тогда мозг раскодирует её и выдаст.

Качество кодирования информации зависит от внимания и усилия человека. Например, если нужно запомнить имя нового знакомого, то на него сначала нужно обратить внимание, сконцентрироваться. А если нужно выучить стихотворение, потребуется многократное повторение, с одного или двух раз выучить его, вероятно, не получится.

"Мнемоника предлагает другой подход к кодированию — создание ассоциативных связей между запоминаемой информацией и уже имеющимися в памяти образами, знаниями, переживаниями."



Это достигается путем преобразования абстрактных или не связанных между собой сведений в более конкретные, образные и эмоционально окрашенные формы.

Лучше всего, когда ассоциации вызывают сильные эмоции. Например, вас в детстве укусила собака, и этот эпизод сильно засел у вас в памяти. Если вы познакомитесь с человеком с фамилией Собакин, вы быстро запомните эту фамилию благодаря негативным эмоциям.

Ещё многие мнемотехники основаны на пространственном воображении. Мозг человека хорошо запоминает информацию, если она связана с конкретными местами и маршрутами. Поэтому в некоторых методах тренировки памяти, чтобы запомнить информацию, её связывают с определёнными локациями в знакомом пространстве.

Популярные методики мнемотехники

Существуют десятки методик, которые нетрудно освоить. Расскажем о самых популярных техниках развития памяти.

Подбор ярлыков

Этот метод запоминания хорошо работает при знакомстве с новыми людьми. Часто бывает: новый знакомый представляет нам, а уже через пару минут мы не помним, как его зовут. Чтобы быстро запомнить имя, свяжите его в своей голове с известным тёзкой.

Например, вам представляются: «Владимир». В это время про себя вы можете сказать «Путин». Или, чтобы запомнить человека с именем Юрий, можно создать ассоциацию с фамилией «Гагарин».

При дальнейших встречах с этим человеком ваш мозг будет выдавать вам фамилию знаменитости, и вы легко вспомните имя вашего знакомого.

Метод чанкинга

Большой объём информации разбивают на небольшие группы. Например, что проще запомнить: 89237348905 или 8-923-734-89-05? Второй «раздробленный» вариант воспринимается легче, а поэтому и быстро запомнить его будет проще.

Это работает не только с номерами телефонов или банковских карт. Например, чтобы запомнить список продуктов, можно группировать их по алфавиту или по типу продуктов — молочка, овощи, крупы.

Метод хорошо работает, когда человек использует наиболее естественные для него шаблоны.

Метод Цицерона

Когда Цицерон готовился к выступлению, то прохаживался по своему дому и мысленно «размещал» на разных местах ключевые тезисы. Так появился один из методов мнемотехники, который в дальнейшем назвали «методом Цицерона», а позже стали называть «мнемокомнатой», «дворцом воспоминаний», «Римской комнатой».

Суть метода простая: информацию, которую вам нужно запомнить, нужно мысленно расставить в хорошо знакомой комнате. Затем достаточно будет вспомнить эту комнату, чтобы воспроизвести информацию.

Например, если нужно запомнить список продуктов, то человек может представить себе, как каждый продукт лежит на определённой полке в его кухне.

Рифмы

Рифмы — один из самых простых способов быстро запомнить сложную информацию. Чаще всего рифмовки используют в обучении.

Например, часто у студентов автошкол есть проблемы с запоминанием знаков регулировщика. Сделать это можно с помощью стихотворения:

«Палка вверх устремлена – всем стоять велит она. Если палка смотрит вправо — ехать не имеешь права. Если палка смотрит в рот — делай правый поворот. Если палка смотрит влево — поезжай как королева. «Голые» грудь и спина — для водителя стена!»

Или другой пример мнемонической рифмы, которую школьники используют на уроках геометрии, чтобы запомнить теорему Пифагора: «Пифагоровы штаны во все стороны равны».

Пиктограммы

Этот метод мнемотехники полезен, когда нужно запомнить большой объём информации. Например, текст к рабочей или учебной презентации.

Пиктограммы работают так: в тексте выделяют или отдельно выписывают ключевые тезисы. Далее к каждому из них рисуют какую-то простую картинку — геометрическую фигуру, узор, силуэт человека или любой другой простой рисунок.

"Затем нужно запомнить, к какой части текста вы привязали каждую пиктограмму, и выучить последовательность картинок."



В момент выступления вам не нужно будет заглядывать в текст и волноваться, что если вы собьётесь, то быстро не найдёте нужную строчку. Вы сможете положить перед собой маленький листок с пиктограммами и при необходимости ориентироваться на него.

Метод пиктограмм особенно подойдет людям-визуалам, которые эффективнее всего запоминают именно визуальные образы.

Мнемонические аббревиатуры

Этот метод подразумевает создание аббревиатур из первых букв списка, который нужно запомнить. Здесь каждая буква представляет собой ключевое закодированное слово.

Например, чтобы запомнить порядок планет в Солнечной системе, можно использовать аббревиатуру МВЕМЖУСН, где каждая буква означает планету: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Музыкальная мнемоника

Иногда легче запоминать информацию с помощью песен и мелодии. Например, вспомните рекламу микрофинансовой организации, которую раньше крутили по телевизору: «8-800-555-35-35 — проще позвонить, чем у кого-то занимать».

Или детская песня-считалочка «Дважды два — четыре», с помощью которой дети легче смогут заполнить таблицу умножения. Например, в ней есть слова:

«У кого друзья ни спросим Шестью восемь сорок восемь Шестью шесть прошу учесть Неизменно тридцать шесть Шестью шесть тридцать шесть Шестью шесть тридцать шесть Совершенно верно».

Для использования музыкальной мнемоники не нужно быть композитором или уметь играть на музыкальных инструментах. Достаточно просто придумать подходящий ритм.

Метод сторителлинга

Суть метода заключается в том, чтобы соединить несколько образов между собой в одну историю. Важно, чтобы образ получился яркий, но при этом нужно следить и за последовательностью.

Например, вам нужно заполнить подряд слова: кот, дерево, птица, морковь, яблоки. Чтобы запомнить быстро, можно составить из них предложение: «Кот залез на дерево в надежде встретить там птицу, но нашёл только морковь и яблоки».

Чем ярче будет история, тем лучше. Можно из слов составлять не одно предложение, а целую историю, где на одно предложение приходится одно центральное слово. Например, «Кот Борис очень любил деревья. Однажды он увидел, что высоко на ветке сидит птица, и решил с ней познакомиться» и так далее, пока не закончатся слова и не получится целая история.

Согласно исследованиям, человеческому мозгу комфортней запоминать не отдельные факты, а связную историю.

Метод ментальных карт

На листе бумаги в центре нужно написать основную идею. Например, тему урока, лекции, доклада. От неё нарисовать стрелочки: это будут ключевые мысли, которые, в свою очередь, подразделяются на подпункты до тех пор, пока не будет структурирован весь материал. Таким образом с помощью небольшой схемы можно запомнить достаточно большой объем сложного материала.

Особенно этот метод может понравиться студентам, чтобы быстро запоминать лекции и большие конспекты. При этом на создание ментальных карт тратится намного меньше времени, чем на написание конспекта.

Действительно ли работает мнемотехника

О том, что методики мнемотехники действительно работают, говорят многие научные исследования.

Учёные доказали, что на обработку визуальной информации у мозга тратится значительно больше ресурсов. По словам Дэвида Уильямса, профессора Рочестерского университета, более 50% коры головного мозга предназначены для обработки именно визуальной информации.

"Другие исследования показывают, что визуальное кодирование (ассоциации) вызывают сильные эмоции, а эмоции — это путь к качественному запоминанию информации."



Учёный американского университета Джон Хопкинс доказал, что успеваемость студентов, которые записывают лекции в виде ментальных карт, выше на 12%. Это связано с тем, что человек мыслит образами и ассоциациями, и наглядная визуальная схема считывается мозгом быстрее, чем длинный текст или даже таблица.

Другой учёный, Ричард Аткинсон, в 1974 году тоже проводил эксперимент, который показал, что студенты с помощью метода ассоциаций запоминают на 40% больше иностранных слов, чем при механическом заучивании. Суть эксперимента была такая: студентам предложили за 3 дня выучить 120 русских слов. Но слова нужно было не просто заучить, а использовать метод ассоциаций. Например, учёный предложил вместо слово «блоха» использовать BLOCK'а, а вместо слова «Китай» — HE DIED (вслух это читается как «хи дайд», что и правда похоже по произношению на «Китай»).

Хотя эмоции и ассоциации положительно влияют на память, мнемотехники при этом не улучшают память. Что они могут, так это помочь быстрее запомнить и вспомнить конкретную информацию: на всё остальное это не влияет.

Минусы мнемотехники

Требует времени . Чтобы освоить методики, а в дальнейшем ими пользоваться, нужно много времени на изучение и практику.

. Чтобы освоить методики, а в дальнейшем ими пользоваться, нужно много времени на изучение и практику. Перегрузка памяти . Большое количество ассоциаций, которые нужны в мнемотехнике, могут привести к путанице и перегрузке памяти.

. Большое количество ассоциаций, которые нужны в мнемотехнике, могут привести к путанице и перегрузке памяти. Сложность создания мнемообразов . Для некоторых видов информации (например, абстрактных понятий) сложнее создать мнемообразы.

. Для некоторых видов информации (например, абстрактных понятий) сложнее создать мнемообразы. Разные приёмы работают для разных людей . Это значит, что если одна методика сработала вас, то не факт, что она так же хорошо сработает на другом человеке. Нужно экспериментировать, чтобы найти оптимальный для себя метод.

. Это значит, что если одна методика сработала вас, то не факт, что она так же хорошо сработает на другом человеке. Нужно экспериментировать, чтобы найти оптимальный для себя метод. Ассоциации и образы могут забываться . Созданные человеком ассоциации могут со временем забыться, если не освежать их в памяти.

. Созданные человеком ассоциации могут со временем забыться, если не освежать их в памяти. Механическое запоминание. Мнемотехника не всегда подходит для глубокого понимания и осмысления информации. Больше методики помогают механически запоминать информацию или зазубрить, без понимания смысла.

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