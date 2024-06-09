Пять секретов, которые позволят влиять на мужчину

Само слово «манипуляция» вызывает у нас негативные эмоции и напряжение. Но давайте будем честны: каждый из нас манипулирует. Психолог Елена Сапфирова предлагает разобраться так ли опасны манипуляции, как о них говорят? И есть ли манипуляции, которые можно считать полезными?

«Сама манипуляция всегда строится из скрытых приемах в целях побуждения человека к совершению определенных действий. Самыми распространенными из них являются манипуляции виной и стыдом, предполагаю, что именно поэтому это слово воспринимается нами негативно», — говорит Елена.



Основной триггер — это скрытое воздействие. То есть воздействие, при котором человек не понимает, что от него добиваются каких-то целей. Иными словами: вынуждают сделать то, что изначально он делать не хотел.

Но как быть, если вы хотите повлиять на человека исключительно с положительной целью, а прямой диалог не приносит нужных результатов?

«В ход идут безобидные хитрости, так называемая „женская мудрость“, которая используются в быту и имеет исключительно созидательный характер», — советует психолог.



Допустим, разве можно назвать манипуляцией попытки жены с помощью женских уловок расширить жилплощадь? Или купить новый семейный автомобиль?

Есть целый список приемов, которые можно назвать «манипуляцией со знаком плюс», чтобы понравиться мужчине. При этом вы не подавляете чью-то волю и не наносите вред психологическому здоровью человека. Рассмотрим пять основных:

Манипуляция похвалой

Каждому мужчине приятно осознавать свою важность и нужность в жизни женщины.

«И когда она акцентирует внимание на том, что ни за что бы не справилась одна и неимоверно благодарна за помощь, появляется нейронная петля: сделал дело — получил похвалу/награду», — делится специалист.



Таким образом закрепляется привычка помогать, ведь на уровне эмоций это всегда приносит удовольствие.

Манипуляция флиртом

Пожалуй, самая полезная манипуляция из всех. Ведь такая форма общения дает понять мужчине, что он нравится женщине. Елена говорит, что правильный флирт проходит на уровне тонкой игры, причем игры позитивной, доставляющей удовольствие обоим партнерам.

Манипуляция комплиментом

«Восхищение, акцент на том, что действительно привлекает, такая манипуляция может расположить к вам любого мужчину», — акцентирует Елена.



Главный ингредиент — это искренность. Поверьте, всегда видно, делается ли комплимент от души или наиграно.

Манипуляция внешним видом

Больше всего информации мы получаем через зрение, а если добавить тот факт, что мужчины любят глазами, появляется уверенность, что ваш внешний вид действительно играет большую роль.

«В моей практике были женщины, чья семейная жизнь наладилась после пересмотра гардероба. Большинство ученых сошлись во мнении, что со вкусом одетые люди чаще успешно проходят собеседования и быстрее продвигаются по карьерной лестнице», — рассказывает психолог.



То же самое и в отношениях между полами: красиво одетая женщина привлекает больше мужского внимания.

Манипуляция состоянием

Прекрасный пример — реклама. Какие только состояния нам не передают через экран: и райское наслаждение, и чувство свежести на весь день, и дом полная чаша. То же самое желание — обладать любой ценой — испытывает мужчина, который чувствует себя счастливым рядом с женщиной. Психолог утверждает, что для этого женщины и используют определенные уловки, чтобы партнер не утратил интерес. Это может быть и «якорение» его словами, жестами, запахами, характеризующими только ее.

«Ах, обмануть меня не трудно!…

Я сам обманываться рад!» — так Александр Пушкин писал некой Алине, признаваясь в нежных чувствах.

«Вдохновившись словами великого классика, я провела небольшой психологический опрос среди клиентов-мужчин на тему полезных женских манипуляций. Единогласным стало мнение, что любящий мужчина, всегда видит и понимает, что им манипулируют, признавая это способом донесения женских желаний», — резюмирует Елена.



Главное условие полезных женских манипуляций: во благо обоим, по-женски и с любовью.