Психолог дала советы, как начать дружбу во взрослом возрасте

В детстве познакомиться или помириться с кем-то многим из нас помогали родители. Но как заводить дружбу, когда ты вырос? Ведь жизнь показывает, что чем старше мы становимся, тем сложнее это делать. Разобраться в ситуации поможет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

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Проверка на прочность

Дружба бывает разной и не имеет ограничений по полу, возрасту или расстоянию между людьми. Она проходит проверку временем, основывается на взаимной симпатии, чувстве привязанности и общих интересах. Друзья близки по ценностям, понимают друг друга и доверяют свои тайны, мысли и мечты. Не боясь, что их обесценят или разрушат. Поэтому те, у кого есть друзья, чувствуют себя спокойнее, а их самооценка более устойчива к внешним волнениям и стрессам. Ведь всегда есть люди, которые помогут вспомнить: "Ты – хороший".

Пик дружеских отношений у большинства приходится на возраст около 25 лет. Это связано с ярко проявленным интересом к себе и людям, ведь присутствует элемент наивности: кажется, что мы похожи, у нас один старт, и интересно, что будет дальше. Но чем мы старше, тем больше понимаем, что люди разные, и в отношения между ними вмешиваются порой неожиданные факторы. Вот некоторые примеры.

Конкуренция за один ресурс. Например, за мужчину или должность на работе. Это классическая причина, по которой распадаются отношения между друзьями и подругами.

Зависть. Она возникает, когда у одного из друзей что-то получается, а второй внешне радуется, но внутри таит чувство униженности и злобы: "Ему все дается легко..." Это состояние, несовместимое с дружбой.

Разные дороги. Например, кто-то связывает свою жизнь с человеком, которого нужно постоянно спасать. И ему приходится отказываться от развлечений, так как все деньги уходят на устранение последствий подобных взаимоотношений. Таким людям может быть стыдно показываться на глаза друзьям, ведь те заметят, что человек несчастен. А это угнетает еще больше.

Роковое событие. Допустим, у человека происходит какая-то большая беда. Он пытается разделить ее с друзьями, но событие для него настолько тяжелое, что окружающие не выдерживают собственных эмоций рядом с горюющим и начинают исчезать из его жизни. Возможно, потом они вернутся, но отношения уже не будут такими же искренними. Ведь оставить человека в трудную минуту – все равно что предать его.

Эмоциональное насилие. К примеру, один друг вываливает на другого все свои тяготы жизни. Не считаясь с тем, что собеседник – это не психолог. Специалисты учатся выдерживать подобное годами, и для человека вне профессии зачастую это невыносимо, а иногда и травматично.

К первому кризису смысла жизни, который происходит примерно к 30, у человека обычно остается несколько друзей, с которыми можно глубоко погрузиться в различные темы. Новые знакомства если и появляются, то редко, и в итоге получается, что этот капитал мало пополняется.

Это приводит к тому, что люди пытаются удержаться вместе, даже когда общих интересов для действительно приятного общения почти не осталось. И дружба понемногу теряет свою непосредственность. Некогда близкие приятели начинают искать добавленную пользу в отношениях и злиться друг на друга.

Об этом еще говорил Аристотель, который выделил три вида дружбы.

Добродетельная. Истинная, о которой мечтают многие.

Дружба с пользой. Она основана на взаимовыгодном сотрудничестве, и никакой духовной привязки здесь нет.

Дружба с удовольствием. Здесь общение основано на эмоциях от совместного досуга, а один человек используется для удовлетворения целей другого.

Если люди вовремя не отдыхают друг от друга, дружба перетекает из первого вида в другие. А когда выгода теряется совсем, происходит взрыв, и некогда приятели отдаляются уже на взаимной злобе. Шанс помириться они получат только через годы, когда эмоции поутихнут.

Как взрослым начинать дружить?

Этот вопрос довольно часто разбирается на клиент-терапевтических сессиях. Ведь найти хорошего друга хочется многим, но в мегаполисе с этим есть большие проблемы. Скорость жизни сбивает с ног, люди пытаются заработать денег, воспитывать детей, заниматься их развитием. И параллельно с этим не упустить искорку в отношениях с партнером и научиться чему-то новому.

Времени на дружбу почти нет, и это одна из самых существенных сложностей. Ведь, чтобы найти родного по духу человека, нужно сначала пообщаться с ним и почувствовать симпатию. Поэтому все больше людей знакомятся, например, занимаясь общим делом.

При этом на днях я обедала в торговом центре и, так как свободных столиков было мало, села рядом с девушкой с ноутбуком. Она работала, я подумала, что тоже могу заняться делом, раз нам с ней это не мешает. Соседка объясняла что-то аналитикам, я обсуждала вопросы, связанные с психологией. В какой-то момент делаю паузу и спрашиваю вслух сама себя: "Понятно же говорю?" И тут мне приходит поддержка от девушки: "Да, все ясно". До этого мы уже обменивались взглядами и улыбались друг другу, поэтому нашему небольшому диалогу предшествовал контакт.

Дальше мы немного поболтали, я почувствовала интерес к человеку и даже некоторое сожаление: будь побольше времени в жизни, мне хотелось бы с ним общаться. Но было совершенно непонятно, насколько это уместно.

Если бы я рискнула, то сделала следующий шаг – предложила еще раз увидеться и поболтать во время обеденного перерыва. И у нас возник бы шанс подружиться. Просто потому, что обе стороны примерно одинакового возраста, открыты к общению и схоже мыслят.

Как видите, в моей истории нет ни слова про деньги, социальный статус и выгоду – только интерес, симпатия и желание общаться. Дефицит последнего встречается сейчас у многих: высокий ритм жизни выматывает и мешает быть расслабленным в диалоге. Это, в свою очередь, повышает требования к собеседникам, осложняет их принятие такими, какие они есть.

Люди это чувствуют и из-за работы зеркальных нейронов также привносят напряжение в общение. Вот и получается, что, прежде чем впустить кого-то в свою жизнь, сначала нужно найти для него место в ней. Быть готовым к его изъянам и объяснить, как вам хотелось бы выстроить отношения.

В общем, как и многое в психологии, тема дружбы во взрослом возрасте тоже требует от каждого работы над собой.