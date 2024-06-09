Ученые выяснили, какое мужское «хобби» говорит о внушительном размере пениса

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио решили проверить правдивость расхожего мифа: мол, если мужчина хвастает огромной машиной или впечатляющего размера домом, значит, у него маленький пенис и таким образом он пытается компенсировать свой скромный «недостаток». Да, звучит довольно глупо, однако исследователи смогли обнаружить занимательную закономерность. Эксперты опросили более 2000 взрослых мужчин на предмет удовлетворенности параметрами их полового органа, а также выяснили, владеют ли они оружием и каким.

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Связь между размером пениса и владением оружием может быть связана с тем фактом, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона, как правило, имеют пенисы большего размера и более склонны к рискованному поведению, - Терренс Д. Хилл.



Гипотеза о том, что большими «пушками» владеют обладатели маленьких пенисов, не подтвердилась. Все оказалось ровным счетом наоборот.

«Вопреки распространенному мнению, наше текущее исследование показывает, что мужчины, которые более удовлетворены размером своих пенисов, с большей вероятностью будут владеть оружием», — объяснил автор исследования Терренс Д. Хилл в беседе с PsyPost.



Ученые обнаружили, что чем больше мужчина был недоволен своим пенисом, тем меньше была вероятность, что он будет владеть оружием, тем более большим, вроде винтовки.

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