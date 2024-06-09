Психологическое состояние человека с высокофункциональной депрессией, как правило, не привлекает внимание близких и коллег, ведь на первый взгляд беспокоиться не о чем.

«Трудности часто скрываются за успехом и продуктивностью», — объяснила лицензированный психолог Наташа Трухильо в беседе с BuzzFeed. Нередко и сами жертвы этого состояния могут не подозревать, что с ними что-то не так.



Однако, по мнению эксперта, достаточно обратить внимание на некоторые нюансы поведения — и «скрытая» депрессия станет очевидной.

«Главный признак высокофункциональной депрессии — это отсутствие устойчивого чувства радости или удовольствия, несмотря на то что происходят хорошие вещи», — рассказала специалист.



Характерным может быть и обесценивание собственных заслуг и комплиментов — человек уверен, что ему просто повезло. Согласна с коллегой и психотерапевт Бекка Рид.

«Пациент с высокофункциональной депрессией может чувствовать себя отстраненным, как будто он совершает какие-то действия без подлинной вовлеченности или радости», — добавила она.



Эта отстраненность может проявляться в виде потери интереса к занятиям, которые прежде доставляли удовольствие, эмоциональной опустошенности в ситуациях, которые обычно вызывают сильные эмоции.