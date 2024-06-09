Психолог объяснил, как не стать женой подкаблучника

Редкая женщина признается, что мечтает видеть в мужьях подкаблучника. Хотя в итоге добрая половина жён делает всё, чтобы загнать благоверного под каблук. А потом, жалуясь на то, что муж ни на что не способен и ничего сам не может решить, причитают: «Ну почему мне такой мужик достался?» А и в самом деле – почему? Откуда берутся подкаблучники и как с ними жить?

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Мамина пластинка

У многих мужчин стремление забраться под каблук формируется ещё в детстве.

Как уверяют специалисты, именно тогда будущие мужья получают от своих мам первый опыт общения с женщиной. И если у мамы личная жизнь сложилась не очень удачно, то этот опыт нередко оказывается довольно печальным.

Так, одинокие мамы часто воспитывают сына, исходя из собственных представлений о мужском идеале, которого так и не встретили в своей жизни. Таким женщинам главным в мужчине представляется, чтобы не спорил и всегда был под боком.

Многие авторитарные мамы, стремясь подчинить себе сына, сознательно подавляют его, пытаются сами всё решать за него. Повзрослев, сыновья таких мам с готовностью подчиняются своей избраннице, полностью доверяя ей всю ответственность за собственную судьбу.

Женщине в таких случаях даже не приходится прикладывать усилий, чтобы подчинить такого мужчину. А его самого такое подчинение нисколечко не тяготит.

Папа моего друга детства был типичным подкаблучником – в семье всё решала мама. Она была основным добытчиком в семье. Она же и распоряжалась финансами. Мужу она регулярно выдавала фиксированную сумму на обед и немного сверху – на пиво. Тот – тихий незлобивый человек – покорно принимал руководящую волю жены. Сын тоже относился к нему слегка снисходительно. И мы было думали, что собственную семейную жизнь он организует на полном контрасте. Ничего подобного.

Жена друга так же верховодит в семье. Причём его самого это нисколько не напрягает.

Большинство потенциальных подкаблучников обладают мягким, пассивным характером. Они стараются избегать конфликтов и никогда не стремятся к лидерству.

Как правило, они не уверены в себе, а потому постоянно сомневаются в правильности своих решений и поступков. Их неуверенность усугубляется ещё и тем, что общество требует от мужчины иного поведения – решительного, напористого. Невозможность соответствовать этим требованиям сводит самооценку таких мужчин вообще к нулю. Самоутвердиться им удаётся, только если рядом оказывается сильная женщина.

И если уверенные в себе мужчины обычно гордятся тем, что сами завоевали крутую женщину, то подкаблучнику для утешения хватит осознания того, что его выбрала крутая женщина.

Подобный расклад частенько устраивает всех участников семейного забега.

Вся власть жене

Однако чаще всего жизнь с подчинённым мужчиной женщину всё же тяготит. При том что поначалу она сама делает всё, чтобы захватить лидерство в семье.

Так, например, моя соседка сразу же после свадьбы взяла все бразды правления в семье на себя. Она постоянно критиковала своего мужа – и колбасу он в магазине не такую купил, и на работу не туда устроился, и с друзьями не теми общается. Муж поначалу пытался сопротивляться диктату жены, но потом, устав от вечных скандалов и ссор, махнул рукой.

С тех пор всё в их доме делается исключительно по указке жены. Только она решает, какого цвета покупать обои, когда ехать к тёще в сад или где проводить совместный отпуск.

Правда, последние года три соседка постоянно ноет, что ей надоело быть главой семьи, волочь всё на себе и заставлять мужа что-либо делать. «Ну что, блин, за мужик достался».

Подобные примеры случаются сплошь и рядом.

«Женщина в отношениях стремится всё взять под контроль и всем управлять. Мужчина, если это не совсем противоречит его природе, посопротивляется, а потом уступит, чтобы его оставили в покое, и позволит женщине взять контроль», – объясняет психолог Игорь Нефёдов.



Тотальный контроль же, к которому стремится женщина в начале отношений, – не что иное как попытка переделать своего избранника, подверстать его под свой идеал мужчины. Но задача эта, как мы уже не раз писали, невыполнимая. И мужчина либо уходит от пытающейся им управлять женщины, либо просто устраняется от борьбы, предоставляя своей спутнице возможность наслаждаться видимостью одержанной победы.

Однако женская радость по этому поводу обычно длится недолго.

«После того, как женщина захватывает всю власть в свои руки, результат её устраивать перестаёт, потому что власть, кроме всего прочего, подразумевает и ответственность за принятие и последствия принятых решений. Но женщине хочется, чтобы ответственность нёс как раз мужчина. Отсюда требования и упрёки», – объясняет психолог.



Но за годы женского диктата мужчина уже разучился за что-либо отвечать и привык повиноваться. Возмущение жены вызывает у него только раздражение и страх. Они становятся чуть ли не главными чувствами, которые он теперь и испытывает к своей избраннице. Отношения в семье либо разваливаются, либо сводятся к унылому совместному существованию.

Тот же самый муж соседки по вечерам накачивается дешёвым пивом, потом весь вечер проводит в телефоне, от которого отрывается лишь для того, чтобы выполнить очередное приказание жены – вынести мусор, убрать валяющиеся носки.