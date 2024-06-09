Психолог назвал идеальную разницу в возрасте между супругами

Психолог Павел Решетов заявил, что идеальная разница в возрасте для крепких отношений — пять-шесть лет.

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Как пишет «Пятый канал», именно с такой разницей в возрасте среди партнеров определяется лидер, за счет чего снижается количество ссор. Кроме того, как правило, у таких пар совпадают интересы, потребности и жизненные ориентиры.

Встречаются пары и с разницей в 10-15 лет. Решетов считает, что в таких отношениях уже могут появиться трудности из-за разных приоритетов и желаний.

Решетов также сообщил, что ждет влюбленных с разницей в возрасте более 20 лет. Если старше мужчина, то такой союз, вероятнее всего, возник из-за корыстных целей. Конечно, бывают исключения с настоящими чувствами. А если старше женщина, то, вероятнее всего, мужчина уйдет от нее, как только она выйдет из интересного для него возраста.

«Ровесники — это люди, которые имеют одинаковый жизненный опыт, имеют свои какие-то взгляды, предпочтения, схожести. Это, казалось бы, прекрасно. Да, это действительно прекрасно на первых порах, когда идет коммуникация. Но это возраст, когда идет такая своеобразная борьба за власть между ровесниками, и это, в свою очередь, приводит к увеличению конфликтов, раздражению. Опять же, малый опыт, это и борьба за власть — кто хозяин в семье, кто лидер, кто принимает решения», — объяснил Решетов.



Эксперт отметил, что среди пар-сверстников наблюдается самое большое количество разводов.

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