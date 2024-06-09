Пять типов счастья, которые вы можете испытать в жизни

«Счастьем мы называем эмоциональное состояние, при котором испытываем радость и ощущение внутреннего удовлетворения. Однако данное чувство не является одномерным, как принято считать. Счастье может иметь несколько видов, которые мы сейчас подробно рассмотрим. Возможно, вы его испытываете прямо сейчас, но не догадываетесь об этом», — Ольга Романив, психолог.



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1. Гордость

Многие люди привыкли рассматривать гордость с негативного угла, руководствуясь христианским учением о семи смертных грехах. На самом деле, когда мы испытываем чувство удовлетворения в связи с проделанной работой или в процессе получения других результатов, в этом ощущении нет ничего плохого.

Вы можете создать перспективный проект для фирмы, приобрести собственное жильё на заработанные своим трудом деньги, сбросить вес в кратчайшие сроки или отказаться от курения. Любой из приведённых опытов может наполнять нас чувством гордости за достигнутые успехи и дарить счастье.

2. Гармоничные взаимоотношения с окружающими

Одним из важных аспектов, приводящих к особенному радостному ощущению, является правильное взаимодействие с окружающими людьми. Оказывается, для того чтобы испытывать указанный вид счастья, бывает достаточно гармоничных взаимоотношений с другими.

Если вы можете похвастаться хорошими и крепкими связями со своими родными, друзьями, коллегами и обществом в целом, то будете испытывать определённое чувство радости, а ещё — меньше болеть и дольше жить. Получается, счастье заключается в том, чтобы существовать в обществе, притягивая к себе людей.

3. Удовлетворённость жизнью

Счастье заключается в умении радоваться тому, что мы имеем на данный момент. Многим людям бывает сложно прийти к столь мудрому открытию, ведь современная жизнь навязывает нам настоящую гонку за целями: более дорогим автомобилем, крутым смартфоном, комфортабельными условиями и так далее. Стоит только достичь одной конечной точки, как возникает пять новых.

Истинное счастье состоит в умении замедляться и ловить себя на чувстве благодарности за то, что есть сейчас. Внутреннее успокоение и ощущение позитива приводят к тому, что мы испытываем радость, спокойствие и удовлетворение.

4. Веселье

Веселье может быть разным и возникает из-за самых различных обстоятельств: когда мы дурачимся с близкими людьми, занимаемся любимым хобби, расслабляемся в компании родных. Такие моменты вызывают радость, позволяют отдохнуть душой, снижают уровень стресса и делают нас более стойкими перед жизненными трудностями.

Веселье вносит большое оживление в привычный темп и позволяет отвлечься от бытовой суеты.

5. Благодарность

Благодарность неразрывно связана с понятием счастья. Когда мы говорим спасибо жизни за людей, с которыми свела судьба, за близких, составляющих тёплый семейный круг, наше сердце переполняют нежные и уютные чувства.

Такие эмоции бывает сложно передать словами, однако они делают нас лучше. Отсюда и вытекает известный вывод о том, что счастье невозможно купить за деньги, в то время как благодарность дарит каждому человеку ощущение радости, воздушности и лёгкости. Данное понимание превращает нас в оптимистов.