Почему мужчины спят ближе к выходу

Мужчинам так подсказывает инстинкт. Они стремятся контролировать вход в комнату ночью и защищать свою женщину.

Безусловно, это происходит на подсознательном уровне», – считает челябинский психолог Семен Сандалов. Однако это правило работает не всегда.

По словам эксперта, если в семье есть маленький ребенок, то с краю ложится женщина, потому что она всегда готова вскочить к заплакавшему ночью малышу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что специалисты выяснили, как раздельный сон супругов влияет на брак.