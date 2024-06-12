Ксения Бородина нашла причины любви к турецким мужчинам

Ксения Бородина нашла секрет обаяния и невероятной привлекательности турецких мужчин для русских женщин. Телеведущая выделила сразу четыре отличительных качества представителей этой национальности.

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Ксения Бородина одна из самых преданных поклонниц многосерийных турецких ромкомов. Знаменитость внимательно следит за новинками и даже личной жизнью любимых артистов. А недавно телеведущая нашла ответ на вопрос, что же русским девушкам так сильно нравится в турецких мужчинах.

Первое: страсть и галантность.

По словам Бородиной, именно турецкие сериалы впервые показали, как мужчины могут сочетать в себе страсть и галантность.

Второе: эмоции и чувственность.

Турецкие мужчины очень эмоциональные и чувствительные, считает Ксения. Они сполна демонстрируют свои чувства, будь то радость, гнев, обида или любовь. И как это может не заводить, задается вопросом звезда социальных сетей.

Третье: готовность на все ради любимой.

Если турецкий мужчина влюблен, пишет Бородина, то он готов на любые подвиги ради своей возлюбленной. Для них любовь всегда и во всем на первом месте. Ну, после семьи, конечно.

Четвертое: холеный вид.

Нельзя не отметить то, как роскошно выглядят турецкие актеры на экране, какой у них серьезный подход к уходу за собой и какой холеный у них вид.