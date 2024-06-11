Психолог предупредил о вероятности «летальных исходов» из-за ревности

В таких состояниях может обостряться неконтролируемое чувство агрессии.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва подчеркнула, что с подобными пациентами необходимо проводить работу при участии психиатра.

«Есть такая категория ревности, когда ревностное бредовое состояние. С этим психологи не работают или работают в тандеме с психиатром. Когда случается ревностный бред, это состояние человек уже не контролирует. Оно аффективное и крайне опасное. Рядом с бредовой ревностью существует ещё и деспотичная или тираническая ревность. Эти два типа ревности очень опасны тем, что вместе с этими чувствами обостряется неконтролируемое чувство агрессии. Такая ревность может закончиться летальным исходом для того, кого ревнуют или для того, кто является потенциальным соперником или соперницей».



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