Что такое теория «трех видов любви»

Теория трех любовей гласит: в течение жизни мы влюбляемся трижды. И каждые из этих отношений учат нас чему-то своему и помогают лучше понять, чего мы ждем от партнера.

© Кадр из фильма "Дневник памяти"

Исследование, проведенное брендом нижнего белья For Me в апреле 2024 года, в котором участвовали 2039 человек в возрасте от 25 лет и старше, из которых не менее 1000 состояли в отношениях, показало, что почти каждый третий человек (31%) имел от трех до четырех партнеров до того, как завязал те самые «серьезные» отношения.

Что такое «теория трех любовей»?

Рокси Нафузи, тренер по личному развитию, предлагает определение теории трех любовей на сайте poosh.com:

«Первая любовь». Та, которая похожа на сказку и, как ожидалось, будет длиться вечно. Обычно это довольно «поверхностная» история, в которой большое внимание уделяется мнению окружающих на отношения. Хотя в моменте это, безусловно, похоже на настоящую любовь, обычно это все же не то глубокое чувство, которое вы испытаете позже. Поначалу горе в конце лавстори может показаться огромным, но вы быстро с ним справитесь. Благодаря этому периоду мы понимаем, что отношения могут и не длиться вечно... «Сильная любовь». Как объясняет Рокси Нафузи, это те отношения, которые переворачивают с ног на голову наш мир и заставляют нас поверить, что мы уже всё знаем о любви. В этих отношениях мы можем испытывать ревность, страх и неуверенность в себе, которых никогда раньше не испытывали. Отношения сопровождаются драматическими взлетами и падениями. Мы часто пытаемся сделать партнера идеальным и хотим быть такими и для него. Короче говоря, такая любовь — это американские горки. «Горе, которое вызывает разрыв этих отношений, может быть неописуемо болезненным, но именно благодаря этому горю мы растем, меняемся и развиваемся, обретая внутреннюю силу и стойкость, о которых и не подозревали раньше», — заключает Рокси. «Безусловная любовь». Третьими отношениями (и в среднем последней любовной историей в жизни) будут те, которые мы называем «безусловная любовь» - пережитая с человеком, которого мы встречаем, когда оправляемся от горя, вызванного «сильной любовью». Когда мы начинаем исцелять и развивать нашу любовь к себе, тогда приходит неожиданная любовь. Та, которая возникает из ниоткуда и кажется совершенно правильной. Здесь нет игр, просто ощущение, что ты дома. Вы принимаете партнера полностью, все его недостатки и нюансы. Вы чувствуете себя самой собой больше, чем когда-либо. Вы вдохновляете друг друга стать лучшей версией самих себя. Когда вы сталкиваетесь с препятствием или проблемой в отношениях, вы работаете вместе, чтобы преодолеть трудности. Что можно извлечь из этих отношений? Что настоящая любовь существует и что можно чувствовать себя в полной безопасности, защищенной и обожаемой другим человеком.

Конечно, каждый человек проживает свой собственный любовный опыт. Кроме того, если вы еще не нашли избранника после трех отношений, будьте уверены, что у вас все еще впереди: согласно исследованию For Me, каждый четвертый человек сообщил, что в среднем у них было 7–8 отношений до того, как появилась та самая «безусловная любовь».