Почему многие люди обижаются на правду

Исследователи выделяют целый ряд причин, по которым информирование с благими намерениями заканчивается неудачей, даже если речь идет об исправлении дезинформации или очевидной несправедливости. Например, ученые считают, что информация может восприниматься нежелательной, когда противоречит тому, что человек думает о себе, пишет The Coversation со ссылкой на источники.

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В рамках одного из исследований людей просили прочитать сообщение о генетически модифицированных продуктах. Участники, для которых чистота, здоровье и осознанность в питании были важной частью их самоопределения, стали более негативно относиться к сообщению, направленному на опровержение их взглядов на ГМО-продукты. Те, у кого не было предубеждений на этот счет, реагировали без негатива.

Такое же сопротивление может возникнуть, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что противоречит убеждениям группы, с которой вы чувствуете сильную связь. Эмоциональная и личностная привязанность к такой группе, в том числе политической, может заставить людей изменить свои собственные ценности, чтобы соответствовать требованиям группы.

Более того, общение не обязательно должно быть угрожающим или нежелательным, чтобы иметь неприятные последствия. Например, в рамках известного эксперимента выяснилось, что уведомления от коммунальных служб с просьбой о сокращении энергопотребления заставляли потребителей с низким энергопотреблением потреблять больше энергии, чем прежде, а плакаты, посвященные борьбе с мусором, увеличивали количество мусора.

Еще одна распространенная коммуникационная стратегия, которая приводит к обратным результатам, — формат опровержения мифов. Исследования показывают, что смешивание выдумок и фактов в одном материале со временем может привести к ложным воспоминаниям и уверенности, что миф и был фактом. Кроме того, на некоторые сообщения люди реагируют инстинктивно — после этого человеку сложнее изменить свою позицию по тому или иному вопросу.