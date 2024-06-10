Четыре признака, что у мужчины проблемы с контролем гнева

Мужчины, у которых есть подобная психологическая особенность, могут не только стать серьезной проблемой в отношениях, но и полностью разрушить вашу жизнь.

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Мы поговорили с психологом Дарьей Шиловой, которая рассказала нам об основных признаках потенциального партнера с гневливым характером.

Есть проблемы с самооценкой

Как правило, мужчины, чей гнев не поддается контролю, не могут похвастаться хорошей самооценкой. Дарья:

«Мужчина может быть недоволен собой по разным причинам, он не понимает, как выйти из этого положения, из-за чего агрессия копится и находит выход нередко в сторону партнера, то есть — вас».



Причем гнев такого мужчины распространяется не только на женщину, но и на ближайшее окружение. Обратите внимание, как мужчина взаимодействует с близкими и друзьями.

Легко ввязывается в драку

Для мужчины с непростым характером ничего не стоит затеять драку, часто на пустом месте. Наш эксперт поясняет, что у таких людей в принципе есть сложности с вербальным взаимодействием. Дарья:

«Почти любой конфликт люди с проблемами с гневом решают физически. Они буквально не могут себя контролировать».



Подумайте, насколько безопасно находиться рядом с таким человеком, ведь он легко в момент ссоры переключится на вас.

Мужчина пессимистичен

Важный момент — как мужчина реагирует на негативные новости. Дарья:

«Это очень хороший маркер, так как мелкие разочарования моментально выводят таких людей из себя».



Конечно, негативные события расстраивают любого человека, однако люди с гневливым характером не могут остановить нарастание агрессии.

Превращает любой спор в настоящую ссору

Считается, что драматизм в отношениях — исключительно женская прерогатива. Психолог с этим не согласна. Наш эксперт уверена, что все зависит не столько от пола, пусть женщины и более эмоциональны, сколько от индивидуальных черт. Мужчины как большие агрессоры при проблемах психического характера способны раскрутить драму похлеще самой вспыльчивой дамы. Если любой ваш спор превращается с битву, задумайтесь, насколько рационален ваш выбор спутника жизни.