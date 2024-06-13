Почему мужчины чаще переходят дорогу на красный свет

Австралийские ученые изучили поведение мужчин на перекрестках с оживленным движением и нашли ответ на вечный вопрос о том, почему они более склонны к риску, чем женщины. Результаты наблюдательного исследования опубликованы в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

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Действия более 1000 пешеходов и велосипедистов на улицах Перта (Австралия) подтвердили теорию полового отбора. Мужчины вели себя более рискованно: они чаще переходили дорогу в опасных местах и на красный свет, а также ездили на велосипеде без шлема. Как и предполагали психологи, мужчины больше рискуют в периоды пиковой репродуктивной конкуренции — от позднего подросткового возраста до 30 лет. Молодые люди с большей вероятностью попадают в ДТП — в качестве пешеходов или водителей.

Но исследователи обнаружили и неожиданные причины. С точки зрения эволюции рискованное поведение — это способ привлечь внимание женщин или продемонстрировать свою конкурентоспособность другим мужчинам. Однако наблюдения показали, что присутствие зрителей любого пола никак не повлияло на склонность участников эксперимента к риску.

Ученые считают, что готовность мужчин рисковать сейчас больше определяется социальными факторами. Команда сравнила поведение жителей в 13 пригородах Перта и выяснила, что благополучная окружающая среда смягчает природную склонность к риску.

«Мы обнаружили, что на рискованное поведение сильно влияет социально-экономический статус района. Люди в районах с более низким статусом чаще рискуют, переходя дорогу», — сказала автор исследования Ханна Гудман.



Изучив другие переменные, исследователи сделали вывод, что, например, погода никак не отразилась на стремлении к риску. А вот время суток сыграло свою роль: пешеходы чаще рисковали по утрам, потому что спешили на работу или в школу.