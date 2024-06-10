Как смириться с тем, что молодость прошла: три важных пункта

Михаил Лабковский рассказал, как смириться с тем, что молодость прошла: 3 важных пункта
Сейчас многие люди уже лет в 40 начинают рефлексировать на тему ушедшей молодости.
Как срочно перестать так делать в любом возрасте, рассказал психолог Михаил Лабковский в личном Telegram-канале.
- Подумать о том, что ждет впереди, ведь, по статистике, у вас есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь. И будет лучше, если вы сделаете это так, как хочется вам, и воплотите желания в реальность.
- Понять, что не только жизнь, но и смерть имеет смысл. Стал бы человек, к примеру, менять работу, путешествовать, переезжать, знакомиться с разными людьми и стараться успеть многое, если бы знал, что у него в рукаве еще как минимум несколько веков? Если бы мы были вечными, вероятно, не получали таких острых и ярких впечатлений.
- Взглянуть внутрь себя и спросить, что для вас страшнее: смерть или жизнь, прожитая не так, как вы мечтали?