Психолог назвала причины нападений на почве ревности

Мужчины, которые нападают на бывших девушек и их нынешних возлюбленных, хотят любым способом устранить конкурента, заявила KP.RU психолог Екатерина Алексеева. По ее словам, подобные убийства свойственны психопатам с чертами нарциссизма.

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Это нездоровая история нездоровых людей. Они не терпят конкуренции. Им становится физически плохо, если они проигрывают. Поэтому ищут способ устранения конкурента любыми путями, — объяснила эксперт.



Психолог отметила, что часто такие люди отталкиваются от событий, которые сами себе придумали. Как подчеркнула специалист, также причиной нападений может быть не любовь, а нездоровая привязанность и желание обладать человеком.

Нередко жертвы таких нападений обращаются в полицию до самой трагедии, однако правоохранительные органы ничем не могут им помочь, добавила Алексеева. Кроме того, по ее словам, сталкеры преследуют своих жертв почти безнаказанно.

В психиатрическую лечебницу ты его не отправишь без его же согласия. Насильно — только если он совершит что-то вопиющее, — подытожила психолог.



Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной в Вологде, угрожал ей полгода. Соседка погибшей отметила, что во время отношений девушка часто прибегала к соседям, жаловалась на побои и просила спасти ее. По ее словам, подозреваемый угрожал и новому возлюбленному бывшей сожительницы.