Семь женских способов настроиться на секс и усилить влечение

Ожидание запланированного секса может быть не самой возбуждающей ситуацией, но это не повод сдаваться! Разжечь огонь желания довольно просто, если взять процесс в свои руки. Иногда — буквально.

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Вот несколько универсальных приемов, которые могут помочь вашему либидо быть на высоте.

Составьте список дел

Звучит не слишком сексуально, не правда ли? Однако главный враг успешной кульминации — это стресс и тревожные мысли. Сосредоточиться на удовольствии не выйдет, пока вы перебираете варианты решения проблем в своей голове. Так что прежде чем заняться любовью, наведите порядок в мыслях с помощью простых ручки и бумаги. Запишите все, что боитесь забыть и планируете сделать уже после секса, — это поможет справиться с тревожностью.

Почувствуйте свое тело

Порой может возникнуть ощущение, словно ваше тело вам вовсе не принадлежит. Привести себя в чувства помогут дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе без лишних отвлекающих факторов — прислушивайтесь не к словам в любимом треке, а к себе. Задействуйте все органы чувств — наслаждайтесь ароматами свежестриженного газона в парке и текстурой окружающих вас предметов, «включите» чувства. Вам это умение очень скоро пригодится, не правда ли? Есть и вариант попроще — массаж. В идеале — эротический, от любимого человека.

Отправляйтесь в ванную

Принятие ванны как минимум поможет снять стресс и расслабиться и, таким образом, настроит на правильный лад. А как максимум... здесь уже решайте сами в меру своей раскрепощенности. Одним девушкам достаточно терпких аромасвечей для настроения, другие же не готовы ограничиться играми с душем и предпочитают прибегать к водонепроницаемым секс-игрушкам. Очевидный плюс ванной — это безопасное, закрытое пространство, где вас никто не потревожит, независимо от ваших планов.

Обратитесь к литературе

В зависимости от вашего настроения подстегнуть либидо может как научная литература о сексе, так и легкая беллетристика в стиле «50 оттенков» с наивными интимными сценами. Здесь все индивидуально — если вас возбуждают придворные интриги, полистайте исторический роман, а если хочется реальных (ну, почти) историй — вам на тематический форум. А уж если совсем не хочется читать, можно пересмотреть подборку эротических сцен из кино.

Включайте фантазию

Скорее всего, в вашей жизни был хотя бы один незабываемый сексуальный эпизод, воспоминания о котором помогут вашему либидо взбодриться. А если нет — достаточно дать волю фантазии. Не обязательно воображаемая ситуация должна быть реалистичной: если вы втайне мечтаете, что вами овладеет знаменитость в закулисье кинопремии, или представляете себя русалкой — это нормально. Фантазии на то и фантазии, что к реальности отношения не имеют. Как вариант, можно в деталях представить предстоящую романтическую встречу.

Попробуйте йогу

Занятия йогой или медитации могут помочь вам лучше настроиться на свои желания, а заодно и как следует размяться перед сексом. Любые практики, направленные на сосредоточение внимания на движении и дыхании, — это то, что нужно для хорошего секса. Кроме того, некоторые позы йоги отлично укрепляют мышцы тазового дна и «разгоняют» кровообращение — а это в процессе возбуждения уже полдела.

Сделайте несколько фотографий

Сексуальные автопортреты для себя — это отличный способ повысить свою самооценку и уверенность в собственном теле, что, в свою очередь, необходимое условие для возбуждения. Наденьте (или снимите) кружевное белье, подмечайте то, что вам нравится в своем теле, позируйте в чувственных образах, сделайте несколько эротических снимков. Главное, расслабиться и наслаждаться процессом самопознания. Только не забывайте о конфиденциальности — если вам захочется поделиться снимком с партнером, не забывайте, что интернет помнит все.