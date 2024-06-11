Психолог раскрыл, какая музыка помогает заснуть лучше снотворного

Чтобы легко засыпать без помощи снотворного, можно включать на фоне звуки природы, композиции в жанре транс или классическую музыку, посоветовала психолог Ольга Елисеева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что также быстрому засыпанию способствуют детские колыбельные. При этом, по ее словам, лучше выбирать музыку по собственным ощущениям.

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"Лучше всего подойдет та музыка, которая успокаивает именно вас. Теоретически вам помогут звуки природы, космос, классическая музыка, композиции в жанре транс, особенно female trance vocal, детские колыбельные", — пояснила психолог.



Елисеева добавила, что лучше пробовать новые композиции каждый день. По утрам она порекомендовала записывать свои ощущения, чтобы подобрать идеальную музыку для сна.

"Пробуйте каждый день новую композицию, а утром запишите в дневник ваши чувства и ощущения, как вам было, успокаивало или раздражало", — заключила специалист.



Биолог Ирина Лялина ранее рассказала, что победить бессонницу поможет добавление в рацион бананов, брокколи, чая из ромашки, мелиссы или мяты. По ее словам, человеку также будет проще заснуть после теплого молока с медом. Эксперт добавила, что быстрее погружаются в сон те, кто уделяет достаточно времени физическим нагрузкам.