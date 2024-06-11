Темная триада: худшие психологические расстройства личности

Темная, или еще называют — черная триада личности, обозначает группу черт характера человека. Цветовое определение указывает на злонамеренность подобных качеств по отношению к окружающим, однако поведение такого индивида чаще всего укладывается в рамки нормы. Что же это за психологическое расстройство, считающееся весьма страшным?

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История изучения

Исследование личностных черт, представленных сегодня в темной триаде, началось в конце XX века и происходило в изоляции друг от друга. В 1998 году на конференции Американской психологической ассоциации группа специалистов обсудила некоторые поведенческие, личностные и когнитивные различия между такими чертами, которые относятся к нарциссизму и психопатии неклинического состояния. Предположив, что они являются разными конструкциями, американские психологи пришли к выводу, что в ситуациях, когда подобные черты встречаются в характере одного человека, необходимы дальнейшие исследования данного поведения, поскольку оно может представлять опасность для других людей.

В 2002 году канадские психологи Делрой Полхус и Кевин Уильямс из Университета Британской Колумбии, пришли к выводу, что три психологические черты – нарциссизм, неклиническая психопатия и макиавеллизм – образуют своеобразный комплекс свойств, перспективный для исследования негативной стороны личности человека.

Характеристики этих черт взаимосвязаны, и каждая из них в той или иной степени вносит свой вклад в такие малопривлекательные особенности поведения человека, как надменность, пренебрежение общепринятыми нормами поведения, социальная доминантность, эгоцентризм, нечувствительность к проблемам других людей, эгоизм, недоброжелательность, эмоциональная холодность, а также склонность к обману, манипуляции и использованию окружающих в своих корыстных целях.

Удивительным образом подобные характеристики оказались присущи многим известным людям, при этом обладающим популярностью и харизмой. Специалисты начали детально разбираться в темной триаде и установили практически все ее негативные черты.

Нарциссизм

Этому термину более 100 лет и описания расстройства личности, связанного с преувеличением собственной значимости, можно найти в трудах разных психиатров, в том числе и у знаменитого австрийского психолога и невролога Зигмунда Фрейда. Черты нарциссизма в той или иной степени проявляются у большинства успешных людей. В 1979 году в соответствии с представлениями о нарциссизме, изложенными в Диагностическом статистическом руководстве Американской психиатрической ассоциации, был создан первый опросник, который включал в себя следующие пункты:

Преувеличенное чувство собственной значимости; Постоянные фантазии о несомненном будущем успехе (вариаций может быть множество, в том числе — в виде получения безграничной власти, свершении невероятных открытий, обретении неземной красоты или идеальной любви); Демонстративность, являющаяся проявлением потребности в обожании и восхищении; Неадекватная реакция на критику; Ожидание особого отношения и привилегий без понимания того, что отсутствуют предпосылки или окружающие ждут аналогичной ответной реакции; Беззастенчивое использование других людей для осуществления своих желаний и достижения собственных целей; Полярное отношение к знакомым людям — либо идеализация, либо презрение; Непонимание эмоций окружающих людей, отсутствие эмпатии. В темную триаду обычно входят все указанные черты или большинство из них.

Психопатия

Исследования психопатии велись в Европе с середины XIX века, большой научный вклад в эту область внес и российский психиатр, действительный статский советник, профессор медико-хирургической академии Иван Михайлович Балинский.

Неклиническую психопатию в 1940-х годах одним из первых описал профессор Медицинской школы Университета Джорджии, доктор Херви Милтон Клекли. Уже тогда в набор черт, характерных для неклинической психопатии, вошли такие качества как:

Способность производить хорошее впечатление при поверхностном знакомстве; Бесстрашие, слабо развитый инстинкт самосохранения; Низкая тревожность; Необязательность, нечестность; Неискренность, отсутствие сожалений и раскаяния; Склонность к антиобщественному поведению; Неспособность учиться на собственных ошибках; Патологический эгоцентризм, бедность эмоциональной сферы.

В последнее время американские специалисты добавили к этому списку – склонность к нарушению правил (в некоторых случаях законов) для достижения собственных целей.

Макиавеллизм

Этот термин – единственный из трех составляющих темной триады личности, изначально не имеющий отношения к психиатрии. Исследования макиавеллизма начались около 40 лет назад и именно в контексте психологических расстройств. Представление о данных характеристиках появилось благодаря американскому психиатру Ричарду Кристи, который предположил, что в политических интригах и бытовых отношениях людей могут использоваться похожие стратегии поведения.

Для доказательства своей теории он осуществил анализ трактата Никколо Макиавелли «Государь» и использовал утверждения, взятые из работы этого итальянского философа и политического деятеля XV века, для создания своего опросника.

В соответствии с представлениями о макиавеллизме, к его чертам относятся:

Грубый цинизм; Эмоциональная холодность; Агрессия и жестокость; Аморальность в выборе средств достижения цели; Склонность к манипулированию людьми с помощью лести и обмана.

Характеристики, составляющие макиавеллизм, по-разному связаны с другими чертами личности человека. Несмотря на негативную оценку психологами подобных качеств у индивида, многие предпочитают видеть на позициях лидеров и директоров предприятий людей именно такого психотипа. Им в большей степени удается, долго оставаясь на данном посту, добиваться успехов в сфере управления.

Многие черты темной триады личности в той или иной степени присутствуют практически в любом человеке. Опасность для общества представляет та совокупность качеств, которая проявляется в ее агрессивном варианте. Индивид, ставящий «во главу угла» своего общения с миром обесценивание окружающих, не соответствует нормальным принципам человеческой коммуникации.