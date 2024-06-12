Психолог объяснила, как полюбить нелюбимую работу

Нижегородцы назвали самые скучные и самых интересные профессии. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, скучнее всего быть охранником, а интереснее всего – инженером или дизайнером. Что именно в творческих профессиях вызывает такой интерес? Почему быть охранником скучно? И как сделать так, чтобы любая работа была интересной и приятной?

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Как на каторгу

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди нижегородцев, чтобы выяснить, какие профессии представители региона считают самыми скучными. Возглавил рейтинг охранник – 13% опрошенных не хотели бы такую работу.

«Я поражаюсь – люди устраиваются на работу, где нужно стоять и просто наблюдать несколько часов подряд! – изумляется одна из опрошенных, Светлана. – Я бы умерла от скуки! Или вот взять хотя бы продавца за прилавком какого-нибудь малопосещаемого магазинчика. Стой себе и стой… Но продавцы хотя бы делают какие-то расчёты, записи в отчётной книге. А охранники и этого не делают. Сидят себе сутками и смотрят на экран видеонаблюдения».



Почётное серебро ушло бухгалтерам – около 10% респондентов считают эту должность скучной и нудной.

«Обе эти профессии – охранники и бухгалтеры – достаточно однообразны, – объяснила психолог Наталья Крачевская выбор нижегородцев. – Это одинаковые действия изо дня в день, к тому же они не предполагают никакого особого роста».



Бронзу разделила целая сфера, а именно – офисная работа. 9% согласны с тем, что трудиться в офисе невероятно скучно.

«Работа в офисе кажется скучной по той же причине, что и работа бухгалтера, – объясняет психолог. – Ты приходишь в определённое время, уходишь в определённое время и вроде как у тебя день сурка получается. Одни и те же люди, одни и те же задачи».



Вообще же, как отмечает специалист, под словом «скучный» люди часто понимают очень разные вещи.

«Для кого-то скучно – это неприятно, для другого это отвратительно, для кого-то просто неинтересно. Работа в офисе связана с большими ограничениями, рамками и, возможно, именно это люди и имеют в виду, называя её скучной. Работа на фрилансе, конечно, предполагает большую свободу», – объясняет психолог.



Также в список нежеланных профессий попали продавец, сторож, вахтёр, архивариус и библиотекарь.

Мечтать не вредно

Тем временем среди «интересных» первое место делят два профессии. По 14% голосов ушло инженерам и врачам.

Тут, по мнению эксперта, сказывается давнее отношение к этим специальностям.

«Инженер, врач и учитель – это профессии интеллигенции, – объяснила Наталья Крачевская. – Это те профессии, которые были престижными в определённое время, и люди возраста тридцать плюс считают их интересными. Они социально одобряемые, довольно престижные. С интеллигенцией обычно связаны положительные образы, в том числе и образ «интересной» работы».



Забавно, что профессии, которые одно время считались крайне увлекательными и престижными – дизайнер и космонавт, – уступили врачам с инженерами, заняв лишь второе место.

Работу дизайнера назвали интересной 10% опрошенных.

«Дизайнер – это действительно творческая профессия, – рассказала психолог. – Однако люди со стороны не очень понимают, сколько на самом деле в профессии дизайнера рутины и обыденности. Кажется, что это сплошное творчество. Но спросите любого дизайнера, он скажет, что это не так. Тем не менее есть такое представление, что дизайнер – это суперкреативная и творческая профессия»



Мечта большинства советских школьников – космонавт – также набрала около 10%.

«Мы все в детстве хотели быть космонавтами, и нам рассказывали, как это круто, – говорит Наталья Крачевская, – это очень необычно. И ведь это действительно необычно. Это как раз в противовес бухгалтеру и охраннику. Это то, с чем мы не сталкиваемся каждый день, что несёт в себе много нового, неизведанного. А неизведанное всегда вызывает интерес».



Около 6% уверены, что любая творческая профессия интересна.

Ещё 6% опрошенных назвали интересными профессии учителя и программиста, по 2% – водителя, менеджера по туризму, актёра и юриста.