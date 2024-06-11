Психолог объяснил, что такое мизогиния и как от нее избавиться

Никто так не умеет ненавидеть женщин, как другие женщины. Это горькая правда, которую стоит признать, наконец. И это не вина самих женщин, это наша беда — нас так воспитывают с рождения в патриархальном обществе. В нем мужчина всегда ставится выше: он умнее, сильнее, лучше.

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«Мизогиния — это ненависть к женщинам или притеснение только по гендерному признаку. Многие в ответ на обвинение в мизогинии говорят: "Я не могу ненавидеть женщин, я же сама женщина!". Что, по сути, просто неправда. Но это происходит чаще всего неосознанно», — объясняет психолог Марат Вахитов.



Как проявляется внутренняя мизогиния

Есть много признаков, по которым мы можем быстро прийти к выводу, что женщины охотно хейтят других женщин. Обратите внимание на то, как вы себя ведете — спорим, вы узнаете себя во всех пунктах?

Женщинам диктуют, как они должны выглядеть

И обычно это императивная форма, которая не предполагает компромиссов («сними эти дурацкие штаны, ты же девочка, не носи такой стрижки, не будь слишком яркой и сексуальной, не залезай на дерево, веди себя прилично»). И делают это женщины.

«Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз осуждали другую женщину за то, как она выглядит? Фыркали, что при весе больше 60 кг нельзя носить платье в обтяжку. Что ярко-красная помада только для молодых и при этом нужно иметь идеально белоснежную улыбку. Что нельзя громко смеяться, слишком сильно качать бедрами во время ходьбы, носить мужской костюм или не краситься вообще — это ведь выдает неухоженную женщину. Наверняка сегодня утром вы дурно отзывались о ком-то. Если не вслух, то про себя уж точно», — уверяет Марат.



«Я не такая, как другие женщины»

Кто охотно пересказывает анекдоты про блондинок или про женщину, которая за рулем ничуть не лучше, чем «обезьяна с гранатой»? Женщины. Кто гордится, что может перепить в баре любого мужика, уверяет, что всю жизнь дружит только с парнями, потому что «что взять с этих безмозглых кур»? Женщины. Кто брезгливо говорит, что все эти «ноготочки, губки, цацки — это только для легкомысленных скучающих домохозяек, а серьезным людям это все ни к чему»? Ну правильно, женщины.

«Это происходит, когда нет принятия себя. Когда родители с детства внушали, что быть девочкой — плохо и даже стыдно. Мол, от них никакого толку нет: ни полку приколотить, ни пива выпить, ни в футбол поиграть. И вот растет такая девочка, которую не любят именно девочкой (а не человеком, ребенком, которого можно любить просто за то, что он есть). И изо всех сил старается соответствовать — может быть, так полюбят? Вот, смотрите, я не такая, как они все», — объясняет Марат.



Женщинам диктуют, как и когда они должны заниматься сексом

Если сын в 16 лет заявляет, что он переспал с одноклассницей, большинство мам счастливо вздохнут: «Вырос сынок!». А какой будет реакция, если то же самое расскажет дочь? Всем понятно. Это будет в лучшем случае неодобрение с поджатыми губами. А в худшем — назовут гулящей, запрут дома и накажут. Это сделает та же самая гипотетическая мама.

«Советских женщин не учили наслаждаться сексом, его вообще не было, согласно официальной идеологии. Интим был нужен для рождения детей, ублажать нужно было мужчину, а ты молчи, кусай губы, даже если тебе не нравится — все терпят, и ничего. Примерно таким было отношение — и нет ничего удивительного, что наши мамы и бабушке передали такую концепцию дочерям и внучкам. Да, сегодня есть огромное множество просветительских программ, нам рассказывают о пользе игрушек для взрослых и мастурбации, но мы все равно продолжаем думать, что женщине нельзя показывать сексуальность в целом. В отличие от мужчин», — говорит психолог.



Как избавиться от внутренней мизогинии?

Не существует «правильного» способа избавиться от женоненавистничества. Оно глубоко укоренилось в нас с самого детства, из поколения в поколение. Первый и самый важный шаг — признать, что внутренняя мизогиния существует, и принять это как истину.