Плюсы и минусы брака с китайцем

Сегодня все больше российских женщин переезжает в Китай на постоянное место жительства, причем большинство из них едут к будущему (или настоящему) мужу. Почему же китайские мужчины так охотно берут в жены иностранок, особенно из России, а также — к чему быть готовой, если ваш избранник китаец? В этих вопросах нам помогла разобраться Алена Никольская, режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях.

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Китайское общество невероятно патриархально

Еще с давних времен считалось, что успешный и состоятельный китайский мужчина должен иметь не только жену, но и несколько любовниц. С приходом к власти коммунистов ситуация несколько изменилась, был принят закон о браке — запрещено двоеженство. Мужчинам пришлось умерить аппетиты.

В настоящее время состоятельные китайские мужчины возрождают традиции и иметь любовницу для бизнесмена или топ-менеджера — не такое уж преступление.

Когда китаец решает вступить в брак, очень часто союз заключается далеко не по любви. Как поясняет наш эксперт, таким образом влиятельные семьи в Китае стремятся еще больше увеличить состояние путем объединения кланов. Но даже в такой «равной» семье царит патриархат.

Почему современные китайцы выбирают иностранок в качестве жен

Для китайца жениться по любви — задача со звездочкой. Дело в том, что китаянки стремятся к независимости и хорошему достатку, а потому будут проверять поетнциального мужа на состоятельность. Алена:

«Китайские женщины невероятно меркантильны. Практически все».



Кроме того, женщин намного меньше, что еще больше усиливает конкуренцию среди мужчин. Женщина в Китае чувствует себя настоящей королевой.

Также не стоит забывать, что мужчине необходимо отдать выкуп за невесту, если он собирается связать себя узами брака. Как говорит наш эксперт, размер выкупа составляет миллион в переводе на рубли, и то — если очень повезет. При таком раскладе китайские мужчины все чаще смотрят в сторону женщин из более бедных азиатских стран, либо выбирают спутниц жизни из славянского мира.

Особенности брака с китайцем

У женщины нет прав на недвижимость

Как правило, недвижимость приобретается родителями мужа, которые начали на нее копить буквально с момента рождения сына. Цены на недвижимость в Китае огромны и простому работяге самостоятельно накопить на несколько десятков метров практически невозможно. Женщина, особенно иностранка, не может рассчитывать на жилье своего мужа ни при каких условиях.

Русская жена для китайца

Азиатским мужчинам невероятно нравятся славянки. В первую очередь, внешность наших женщин очень привлекает китайцев — белая кожа, овальные лица, тонкие черты, светлые глаза и волосы. Как бонус — россиянки в большинстве стремятся выйти замуж по любви, а значит китаец здорово сэкономит, если сделает выбор в пользу экзотической русской красавицы вместо меркантильной соотечественницы.

Мужчина всегда отвечает за свои слова

В браке с китайцем можно не переживать, что муж не сдержит слово — для китайца его клятва священна. Китаец не может потерять лицо, особенно перед своей женщиной.

Мужчины скупы на эмоции

Если вы обожаете совместные поездки или же любите проводить время наедине, не ждите восторга от своего азиатского супруга. У китайцев не принято бурно выражать эмоции, даже за закрытыми дверями ваш муж-китаец будет максимально рационален.

Вам придется наладить отношения с семьей мужа

Родители — самые важные люди в жизни китайского мужчины. Если что-то пойдет не так, они могут настоять на разводе, и мужчина с огромной вероятностью пойдет на поводу. Со свекровью лучше никогда не ссориться как минимум по этой причине.

Мужчина будет всегда в поисках денег

Не только китайские женщины озабочены поиском средств. Из-за высокой стоимости жилья, а также всевозможных расходов, которые в основном берет на себя мужчина, глава семьи работает практически круглосуточно, иногда и в другом городе. Будьте готовы к тому, что ваш благоверный легко переедет в другой регион, если ему предложат зарплату выше.