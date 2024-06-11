100 лучших вопросов для свиданий и не только

Не знаете, чем занять неловкие паузы, а остроумные вопросы посещают вас уже после встречи? Предлагаем исчерпывающий список идей для разговора на свидании, которые сблизят вас не только на этапе знакомства, но и спустя годы брака!

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Безобидные вопросы

Эта категория вопросов подойдет для разогрева — не задерживайтесь на них слишком надолго, все самое интересное впереди! Впрочем, даже 10 вопросов достаточно, чтобы провести вечер с пользой и узнать друг друга получше. Рекомендуем отвечать на них по очереди.

Можешь назвать парочку своих скрытых талантов?

Ты умеешь/любишь готовить?

Каким было самое вкусное блюдо в жизни и кто его приготовил?

На каком виде транспорта ты бы отправился в путешествие?

Если деньги не имели бы значения, где бы провел следующий отпуск?

Есть ли у вас тайные слабости, увлечения?

Ты верил в приведений в детстве? А сейчас?

Что вы думаете о балансе между работой и личной жизнью?

Можешь описать свой идеальный выходной?

Где тебя можно найти, если не дома и не на работе?

Вопросы для сближения

Уже готовы делиться сокровенным, но пока не стремитесь выкладывать главные секреты? Ответы на вопросы для сближения познакомят вас с достаточно интимными фактами биографии партнера и расскажут о нем как о личности некоторые базовые вещи.

Как ты изменился за последние 5-10 лет?

Можешь рассказать историю из жизни, о которой не знают твои родители?

Есть ли в твоей жизни человек из прошлого, по которому ты скучаешь?

Ты когда-нибудь разочаровывал других людей?

Ты помнишь свой первый поцелуй/секс?

Каким был твой самый отвратительный день рождения в жизни?

Твой страх №1 — что это?

Кем ты хотел стать в детстве?

Кто твоя первая любовь?

Каким был твой самый смелый и дерзкий поступок в жизни?

Вопросы на знание себя

Чтобы эффективно строить отношения, важно прежде всего знать самого себя. Предложите парню подумать над следующими вопросами, которые помимо всего прочего ясно дадут вам понять, насколько он уверен в себе.

Как бы твой лучший друг описал тебя своему приятелю?

Можешь назвать свою «фирменную» черту личности?

Какие черты характера позволяют тебе нравиться людям?

В чем тебе стыдно признаться даже самому себе?

Есть ли что-то, о чем ты жалеешь?

Каким было самое большое разочарование в жизни?

Ты веришь в судьбу?

Сможешь вспомнить ситуацию, когда тебе стоило поступить по-другому?

Какое качество в людях ты ценишь больше всего?

Каким было самое тяжелое испытание в твоей жизни?

Философские вопросы

Пришло время узнать не только голые факты, но и познакомиться с его образом мыслей. Такими вопросами не стоит бездумно «бросаться» — дождитесь подходящего момента и не принимайте односложных ответов. Каждой темы хватит на целый разговор.

Почему мы здесь?

Что для тебя важнее: честность или верность?

Ты когда-нибудь терял кого-то из близких людей?

Если бы ты мог узнать точную дату своей смерти, ты бы хотел владеть этой информацией?

Кем ты видишь себя через 20 лет?

Веришь ли ты во вторые шансы?

Если бы ты мог пообедать с любой известной в настоящем или прошлом личностью, кто бы это был?

За что ты больше всего благодарен жизни?

Веришь ли ты в высшую силу?

Если бы ты мог изменить прошлое, что бы это было?

Вопросы о близких

Мы — не только то, что едим, но и те, с кем общаемся. А уж влияние семьи на личность отрицать невозможно. Если собеседник охотно отвечает на следующие вопросы — это хороший сигнал, похоже, вы вошли в ближний круг.

Как часто ты общаешься со своей семьей?

Кто самый близкий для тебя человек в настоящий момент?

Кто был самым близким человеком, кроме родителей, в твоем детстве?

Есть ли у тебя родные братья или сестры?

Ты хотел бы иметь близнеца?

Что для тебя важнее: лучший друг или девушка?

Кого бы ты взял с собой на необитаемый остров без шансов спастись?

Для тебя приемлема ложь во благо?

Кто ответит на твой звонок в любое время дня и ночи?

А на чей звонок не мешкая ответишь ты сам?

Забавные вопросы

Если вам показалось, что партнер устал от чересчур серьезных вопросов, попробуйте разрядить обстановку забавными темами. Впрочем, даже они не такие уж поверхностные — продолжайте внимательно слушать и запоминать.

Каким животным ты бы хотел стать и почему?

Можешь назвать/показать пять наиболее часто используемых эмодзи?

Если бы ты стал любым из героев известных комедий, кем бы ты был?

Какую самую нелепую отговорку ты придумывал, чтобы освободиться от работы пораньше?

Если бы ты мог загадать три желания прямо сейчас, что бы это было?

Есть ли у тебя странный талант, которым ты втайне гордишься?

Тебя разыгрывали когда-нибудь?

Если бы тебе нужно было придумать иностранные имя и фамилию, какими бы они были?

Кто из твоих друзей продержался бы дольше всего в случае нашествия зомби?

Какую самую глупую ложь ты пытался выдать за чистую монету?

О поп-культуре

Возможно, знание фильмографии любимых актеров не делает собеседника высоколобым интеллектуалом, но в этом и прелесть поп-культуры. Обсудите симпатичные вам фильмы, книги, сериалы и треки — в этой сфере важно быть на одной волне.

Какой твой любимый фильм?

Чьи плакаты висели на твоих стенах в подростковом возрасте?

На какого героя из сериалов/книг ты больше всего похож?

Если бы по твоей жизни снимали фильм, кто из актеров мог бы тебя сыграть?

Можешь ли ты назвать себя фанатом кого-то из современных звезд?

Какие музыкальные альбомы кажутся тебе по-настоящему великими?

К какому жанру кинематографа ты изменил отношение на протяжении жизни?

Существуют ли актеры, фильм с которыми для тебя — пытка?

Какой сериал ты пересматривал хотя бы раз?

Как ты относишься к бестселлерам?

Вопросы для флирта

Рано или поздно приходит время для вопросов с подтекстом. Не спешите переходить к ним на первом свидании — вас могут неправильно понять. Впрочем, все зависит от цели свидания.

Какую песню ты считаешь самой сексуальной в мире?

О чем ты подумал, когда увидел меня в первый раз?

Каким ты представляешь себе идеальное свидание?

Что думаешь о секстинге?

Это правда, что мужчины любят глазами?

Какой твой любимый жанр эротических видео?

Ты хорошо целуешься?

Что тебя возбуждает?

Если бы ты увидел меня в приложении для знакомств — что бы ты сделал?

Как считаешь, девушка может проявлять инициативу при знакомстве?

О любви

Так уж вышло, что обсуждение большой любви и разбитых сердец — менее скользкая тема, чем откровенный флирт. При этом они глубже и позволяют оценить перспективы отношений. Главное — не разругаться, если ответы вам не слишком понравятся. Постарайтесь оценить откровенность.

Ты когда-нибудь был влюблен по-настоящему?

Что думаешь про теорию «половинок»?

Какой поступок ты точно не сможешь простить в отношениях?

Ты веришь в эмоциональные измены?

Возможна ли дружба с бывшими?

Ты готов разрушить чужие отношения из-за влюбленности?

Какие качества ты ищешь в партнере?

Тебе разбивали сердце?

Что такое любовь?

Как ты относишься к отношениям без обязательств?

Вопросы о ценностях

Возможно, под конец встречи вам захочется еще немного пофилософствовать. Задавайте вопросы о ценностях, над каждым из которых при желании можно рассуждать не один час. Заодно проверите его эрудицию.