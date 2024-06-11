Секс с аборигеном на курорте: три главных правила безопасности

Многим из нас знакомо это чувство: солнце сияет на ваших голых плечах, вы в новом экзотическом городе, в котором еще никогда не бывали, на вас красуется только что купленное чудесное платье, демонстрирующее вашу новую татуировку. И не только живописные виды привлекают ваше внимание — вокруг столько потрясающих мужчин, которые охотно улыбаются вам в ответ.

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Мы, женщины, — сексуальные, умные, амбициозные, страстные, можем позволить себе маленькое летнее приключение, если от этого никто не пострадает. Разве нет?Но, проводя отпуск за границей, дегустируя вкусную местную еду и некоторых симпатичных аборигенов, не забывайте о правилах безопасности. Просто следуйте этим трем простым советам, чтобы отдых оставил только приятные воспоминания.

Оповестите подругу, где вы и с кем

Это самый старый прием безопасности из всех существующих с младенчества, и знаете что? Он все еще актуален, когда вы стали взрослой. И особенно сейчас, когда вы собираетесь заняться сексом в незнакомом месте с кем-то буквально только что тоже незнакомым.

Отправьте сообщение подруге, которая тоже прилетела с вами на отдых, указав имя вашего нового партнера, его номер телефона и место встречи. А еще — время, через которое вы вернетесь в отель или выйдете на связь по телефону. И не забудьте сделать это, даже если вас захватила страсть. Вряд ли вам захочется, чтобы консула, полицию и тургидов поставили на уши, потому что вы пропали.

Приводите их к себе или снимайте номер в отеле, который вы сами выберете

«Я всегда и всем рекомендую привозить случайного партнера к себе домой, когда вы в отпуске. Это единственное место, которое вы хорошо знаете в этом новом веселом городе, и это даст вам больше контроля над ситуацией в случае, если этот человек окажется не таким уж милым и очаровательным, как вам казалось под стробоскопами в клубе. Если вы не хотите рисковать и раскрывать место своего проживания, снимите номер в любом отеле на пару часов, но никогда, ни при каких обстоятельствах не ходите и не ездите в гости к незнакомому мужчине в чужой стране», — настаивает сексолог Ольга Василенко.



Возьмите презервативы (или купите на месте)

Давайте будем реалистами — ничто так не разрушает нужную для секса атмосферу, как известие, что презервативов ни у кого нет: ни у вас, ни у него. Особенно в некоторых странах, где бывает сложнее найти транспорт по вечерам или магазины, которые открыты допоздна. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть, правда? Всегда хочется иметь возможность приступить к делу в тот момент, когда вы оба готовы, а не через тридцать минут после того, как вы снова надели одежду и проехали на такси за сто тысяч миллионов полгорода в поисках круглосуточной аптеки. Кроме того, вы точно будете знать, что за презерватив используется, когда и откуда его достали.

«Второй момент относительно презервативов: никогда и ни за что не соглашайтесь на незащищенный секс. Вам однозначно не хочется привезти домой кроме сладких воспоминаний еще и СПИД, правда? Если ваш симпатичный египтянин или турок начинают что-то рассказывать про то, что им религия не велит пользоваться презервативами, реакция может быть только одной: одеться и ретироваться. Точка», — настаивает Ольга.



И еще пара советов

Кроме того, не пейте алкоголя из бутылок, которые были открыты без вас, не курите запрещенных смесей и постарайтесь не брать с собой крупных сумм денег, брендовой одежды или явно дорогих украшений из драгметаллов и с драгоценными камнями. Не позволяйте снимать ваши секс-утехи на телефон и не разрешайте заглянуть на огонек «всего парочке друзей», Махмуд, Надир и Али в качестве свидетелей или группы поддержки вам совсем не нужны.

И тогда вы можете быть спокойны за вашу безопасность и будете наслаждаться тем, за чем вы и пришли в объятия своего мачо: горячим, фееричным и потрясающим сексом.