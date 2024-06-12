Метод терапии: какие бывают исцеляющие кристаллы и как их использовать

Одни используют их как сильное средство для устранения определенных недугов через энергетическое воздействие, другие носят лечебные камни в качестве дополнительного амулета, оберега или своеобразного магнита для удачи, любви или здоровья. О свойствах исцеляющих кристаллов рассказала шаманка, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Когда люди начали исцелять кристаллами

Идея использовать камни как вспомогательный инструмент появилась еще у древних греков, китайцев и египтян. Тысячелетия назад они верили, что кристаллы придают человеку нужные душевные качества, стойкость, помогают развиваться физически и ментально. Многие применяли их в качестве оберега от пагубных привычек, злых духов.

Сегодня люди продолжают доверять знаниям предков. Эстетические кристаллы и сейчас используются для восстановления баланса в душе и в теле приверженцами нетрадиционной медицины или эзотерики.

Как действуют кристаллы

Официальных научных доказательств о пользе кристаллов на сегодня нет. Однако их воздействие может объясняться эффектом плацебо. Человек начинает верить в силу определенного камня и постепенно замечает положительные изменения после его использования. Если нет негативного влияния на разум и тело, то почему бы и не добавить себе вспомогательной силы исцеляющего кристалла? Их принцип лечения основывается на влиянии камня на человеческое тело, которое создает индивидуальное энергополе.

Исцеляющие кристаллы для здоровья

Аметист — восстанавливает организм, укрепляет силу воли.Яшма — помогает при стрессе, психологической нагрузке.Обсидиан — успокаивает от негативных переживаний, эмоций, расслабляет.Прозрачный кварц — удерживает энергетику всего тела сразу.Гелиотроп — улучшает работу кровеносной системы и сердца.

Камни для привлечения любви

Рубин — пробуждает чувственность, сексуальность, помогает раскрыть женственность.Розовый кварц — символизирует настоящую любовь, отвечает за доверие в паре и чистоту мыслей.Лунный камень — благоприятно влияет на самооценку, повышает веру в себя, помогает духовно развиваться.

Кристаллы для богатства

Бирюза — привлекает удачу, учит контролировать эмоции, защищает от спонтанных покупок.Тигровый глаз — работает над усилением мотивации, снижает страхи и тревогу.Сапфир — помогает в процветании, раскрытии творческого потенциала.Нефрит — дарит мудрость, умение находить нужную информацию, усиливает желание учиться.

Кристаллы для разных сфер жизни

Сторонники нетрадиционной медицины и эзотерики также используют следующие камни, которые помогают им в решении важных вопросов:

Цитрин — развивает креативное мышление, пробуждает оптимизм, улучшает концентрацию и память, защищает от фобий и сомнений.Лазурит — помогает выбрать верное решение, путь, повышает самооценку, придает больше уверенности.Гематит — облегчает переживания в период одиночества, разлуки, возвращает в реальность, «заземляет».

В каком виде использовать исцеляющий кристалл

Энергетические камни можно применять в любом подходящем вам виде. Все кристаллы очень красивы и выглядят магически. Даже только по этой причине ими стоит украсить свое жилье, например, поставить на книжную полку или туалетный столик.

Из исцеляющих кристаллов делают красивые ювелирные украшения. Носите то, что вам больше по душе, — кольца, серьги, браслеты или ожерелья с нужным камнем. Так он будет ближе к вашему телу. Старайтесь за один раз носить только один вид кристалла, чтобы не смешивать разную энергетику.

Для дома можно присмотреть декоративные изделия из камней — фигурки, подставки, посуду или даже просто необработанные кристаллы. Так горные породы будут воздействовать еще и на ваш дом, приумножая свою силу.